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"Дружба народів у кокошниках": у Грузії спалахнув скандал через "русскій мір"

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У місті Батумі (Грузія) спалахнув скандал через виступ на місцевому святі російського фольклорного колективу. Артисти прийшли на захід зі своєю національною символікою і виконували українські пісні, пропагуючи "дружбу народів".

При цьому саме Росія розв'язала війни як у Грузії, так і в Україні. Про гучний інцидент розповів український журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

"Скандал у Грузії. Вчора у День незалежності у Батумі відбувся дитячий міжнародний фестиваль. Російська делегація — колектив із Ростова — вийшов на вулиці міста з прапорами своєї країни. Керівниця пояснила: "Росія — не окупант, ми дружимо з усіма сусідами — і з Грузією, і з Україною. Дізналися про конкурс через інтернет і вирішили приїхати. Ми представляємо нашу культуру, ми не ліземо в політику", — цитує слова росіянки Кіпіані.

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"Русскій мір"

"Русскій мір"

Facebook Вахтанга Кіпіані

За його словами, така риторика викликала обурення багатьох людей. Як наслідок, міністр освіти і культури Аджарії, під егідою якої відбувся фестиваль, втратила посаду. "Але полуничка ще і в тому, що той російський ансамбль в кокошниках і сарафанах виконує... українські пісні. "Дружба народів" і "один народ", чуваки, виглядає так", — додав журналіст.

Під його постом розгорнулося бурхливе обговорення пропагандистського шабашу у Грузії. Українці обурюються настільки нахабними випадами з боку країни-агресора і називають їх частиною гібридної війни.

"Русскій мір" — він такий. Ти його у двері, а він у вікно. Вікно зачиниш, він у щілину протиснеться", "Гібридна війна — будь-який спосіб зайти в чужий дім годиться", "Нахабство і самовпевненість росіян як завжди зашкалює!", "Куди не кинь оком, всюди якісь хвости з Ростова, чи не занадто для мільйонного міста?", "Готуються до гастролей в Україні", "Одразу спробували і з Грузією, і з Україною подружитися", — пишуть у коментарях.

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"Дружба народів у кокошниках": у Грузії спалахнув скандал через "русскій мір"

"Дружба народів у кокошниках": у Грузії спалахнув скандал через "русскій мір"

"Дружба народів у кокошниках": у Грузії спалахнув скандал через "русскій мір"

"Дружба народів у кокошниках": у Грузії спалахнув скандал через "русскій мір"

"Дружба народів у кокошниках": у Грузії спалахнув скандал через "русскій мір"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-ій міській гімназії міста Черкаси вчителька музики стала фігурантом гучного скандалу. Вона змушувала учнів 4 класу співати радянські пісні "Катюша", "Синенький платочек" і "Вставай, страна огромная", а також показала пропагандистське відео із президентом Росії Володимиром Путіним.

Аналогічна ситуація трапилася і в дитсадку "Ластівка" міста Мелітополь (Запорізька область). Там перед 9 Травня музичний керівник змушувала дітей марширувати під радянську військову пісню "Катюша".

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Особа
Вахтанг Кіпіані
Місце
ГрузіяБатумі
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот русские твари! устраивают подлости и провокации! самая подлая нация во всем мире. мир уже устал от русских! эти твари везде суют свой нос..вон недавно скандал в Британии тоже из-за русских и путина....ушлепки!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Один народ - а что не так? Прекрасные народные песни на соловьином южнорусском сельском языке (это не тот "украинский", что сейчас официальным на Украине, а естественный народный живой украинский язык) - их всегда пели по всей России. В Ленинграде (Санкт-Петербурге) точно народ всегда их пел во время застолья. Да и сейчас их поют.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Rabinovich Alexander, ты пытаешься это объяснить скакусам? Хм ты оптимист!
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