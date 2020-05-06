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6 травня • оновлено в 23:11
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Другий спалах COVID-19 вб'є 23 тисячі осіб в Італії – вчені

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В Італії може відбутися друга хвиля зараження та летальних випадків COVID-19, тому що країна почала послабляти карантин.

Про це йдеться в звіті Імперського коледжу Лондона, Англія, передає Daily Mail. Дослідники змоделювали три сценарії: країна залишається в карантинному обмеженні або італійці збільшать свої пересування на 20% і 40%.

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

Повідомляється, що навіть повернення 20% населення до звичного життя, може викликати новий сплеск смертності – від 3700 до 5000 тисяч осіб.

Так, якщо 40% італійців повернуться до повсякденного ритму, то може статися ще від 10 тисяч до 23 тисяч летальних випадків від коронавірусу.

При цьому дослідники визнали, що це найпесимістичніші прогнози, оскільки вони не враховують профілактичні заходи. Але експерти підкреслили, що важливо відстежувати контакти заражених, дотримуватися соціального дистанціювання та маскового режиму.

Відзначимо, що в Італії станом на 6 травня зареєстрували 211 938 випадків зараження COVID-19, одужали 82 879 осіб, померли – 29 079.

Помре 23 тисячі: Італію попередили про новий спалах COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вперше за півтора місяці боротьби з пандемією коронавируса зафіксована рекордно низька смертність за добу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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