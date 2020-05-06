Помре 23 тисячі: Італію попередили про новий спалах COVID-19

В Італії може відбутися друга хвиля зараження та летальних випадків COVID-19, тому що країна почала послабляти карантин.

Про це йдеться в звіті Імперського коледжу Лондона, Англія, передає Daily Mail. Дослідники змоделювали три сценарії: країна залишається в карантинному обмеженні або італійці збільшать свої пересування на 20% і 40%.

COVID-19 в Італії

Повідомляється, що навіть повернення 20% населення до звичного життя, може викликати новий сплеск смертності – від 3700 до 5000 тисяч осіб.

Так, якщо 40% італійців повернуться до повсякденного ритму, то може статися ще від 10 тисяч до 23 тисяч летальних випадків від коронавірусу.

При цьому дослідники визнали, що це найпесимістичніші прогнози, оскільки вони не враховують профілактичні заходи. Але експерти підкреслили, що важливо відстежувати контакти заражених, дотримуватися соціального дистанціювання та маскового режиму.

Відзначимо, що в Італії станом на 6 травня зареєстрували 211 938 випадків зараження COVID-19, одужали 82 879 осіб, померли – 29 079.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вперше за півтора місяці боротьби з пандемією коронавируса зафіксована рекордно низька смертність за добу.

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