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Другий раз за тиждень: Каліфорнію сколихнув потужний землетрус. Страшні відео і фото

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В ніч з 5 на 6 липня в штаті Каліфорнія (США) стався потужний землетрус магнітудою 7,1.

Про це повідомили у Геологічній службі США. У свою чергу Reuters уточнило, що воно стало найсильнішим з 1999 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Катаклізм стався в 17 км від міста Ріджкрест, в 202 кілометрах від Лос-Анджелеса. Як пише CNN, він спровокував близько 1,4 тисячі підземних поштовхів, які відчувалися навіть в Лос-Анджелесі. За словами жителів міста, будівлі буквально тряслися. Крім того, підземні поштовхи також відчувалися в Лас-Вегасі і в Мексиці.

Землетрус у Каліфорнії

Землетрус у Каліфорнії

KP.RU

Землетрус у Каліфорнії

Землетрус у Каліфорнії

KP.RU

Землетрус у Каліфорнії

Землетрус у Каліфорнії

KP.RU

Новини
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Землетрус у Каліфорнії

Землетрус у Каліфорнії

KP.RU

Землетрус у Каліфорнії

Землетрус у Каліфорнії

KP.RU

Землетрус у Каліфорнії

Землетрус у Каліфорнії

KP.RU

Місце, де стався землетрус

Місце, де стався землетрус

CNN

Після землетрусу в Каліфорнії спалахнули пожежі. За даними пожежної служби округу Сан-Бернардино, було отримано багато повідомлень про тріщини у фундаментах будівель. Також одна людина отримала легкі травми.

У зв'язку з цим губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом 6 липня ввів в окрузі режим надзвичайної ситуації, пише NEWS.ru.

Американці масово публікують в соцмережах фото і відео наслідків стихії. А декого з них вона застала на роботі. Наприклад, в мережі з'явилося відео того, як телеведучі каналу KCAL9 зрозумівши, що почався землетрус, сховалися під стіл.

Також в мережі з'явилося моторошне відео з дитячого ранку. Діти виступали на сцені, коли зал почав розгойдуватися зі страшною силою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, землетрус магнітудою 6,4 стався і в четвер, 4 липня, на півдні Каліфорнії в США. Після землетрусу було зареєстровано, щонайменше, чотири великих підземних поштовхи магнітудою 4,7, 3,5, 3,8 і 4,2. У центральній частині Лос-Анджелеса це відчувалося як тривалий землетрус, що змушує будівлі гойдатися взад-вперед протягом як мінімум кількох секунд. У регіоні були евакуйовані лікарні та інші установи.

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Місце
СШАЛос Анджелес
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Николаев Олег
Николаев Олег
Тектоническое оружие Путина прошло испытание. Любой украинец это знает.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
..маааринааа,и это только начало(Лео Голубсон),вип клиент МММ.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Во радости привалило: у американцев землетрясение. По этому поводу стоило бы устроить в России общенациональный праздник. Как там у Высоцкого: "Я в дела чужие не суюсь, но мне очень больно и обидно. У него на окнах - плюш и шёлк, Клава его шастает в халате4. Я б в Москве с киркой уран нашёл при такой повышенной зарплате! ... Ему, значит, рубль, а мне - пятак? Пусть теперь мне платит неустойку! Я ведь не из зависти, я так - ради справедливости6, и только. Ничего, я им создам уют, - живо он квартиру7 обменяет8. У них денег - куры не клюют9, а у нас - на водку не хватает."
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Шапиро Женька, ну то что ты - полный и клинический идиот, впрочем как и все укростадо, все давно об этом знают!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Николаев Олег, ну бухаю, и че?
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