Другий раз за тиждень: Каліфорнію сколихнув потужний землетрус. Страшні відео і фото

В ніч з 5 на 6 липня в штаті Каліфорнія (США) стався потужний землетрус магнітудою 7,1.

Про це повідомили у Геологічній службі США. У свою чергу Reuters уточнило, що воно стало найсильнішим з 1999 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Катаклізм стався в 17 км від міста Ріджкрест, в 202 кілометрах від Лос-Анджелеса. Як пише CNN, він спровокував близько 1,4 тисячі підземних поштовхів, які відчувалися навіть в Лос-Анджелесі. За словами жителів міста, будівлі буквально тряслися. Крім того, підземні поштовхи також відчувалися в Лас-Вегасі і в Мексиці.

Землетрус у Каліфорнії KP.RU

Місце, де стався землетрус CNN

Після землетрусу в Каліфорнії спалахнули пожежі. За даними пожежної служби округу Сан-Бернардино, було отримано багато повідомлень про тріщини у фундаментах будівель. Також одна людина отримала легкі травми.

У зв'язку з цим губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом 6 липня ввів в окрузі режим надзвичайної ситуації, пише NEWS.ru.

Американці масово публікують в соцмережах фото і відео наслідків стихії. А декого з них вона застала на роботі. Наприклад, в мережі з'явилося відео того, як телеведучі каналу KCAL9 зрозумівши, що почався землетрус, сховалися під стіл.

Також в мережі з'явилося моторошне відео з дитячого ранку. Діти виступали на сцені, коли зал почав розгойдуватися зі страшною силою.

#EARTHQUAKE ⚠️ Highway 178 between Bakersfield and Lake Isabella is Closed due to Rockfall , by the M7.1 Earthquake Fort in California - USA.



Photo via @Rex_Emerson pic.twitter.com/La3lqaoj1I - Fan boy of PauleyP (@ 18J_sPauleyP) 6 липня 2019 р

WoJ 2 am nuke tweet caused earthquakes in Southern California and Lakers fans pools are not having it .. Welcome to LA, Kawhi pic.twitter.com/xzCD7EuA9N - Pauly B (@LonestarTigah) 6 липня 2019 р

This record shows terrifying moment 7.1 magnitude earthquake hits #Ridgecrest, California. In the video, you can hear glass shattering, clothing racks rattling, and dozens of items falling to the ground #EarthquakeLA pic.twitter.com/s8ajXNC4jq - SC (@ cns6720) 6 липня 2019 р

7.1 magnitude earthquake hits california again! Vedio fro m our pool here in van nuys #californiaearthquake #CBSLA pic.twitter.com/q2EPnmb6VM - rhemelyn rhoda (@RhodaObispado) 6 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, землетрус магнітудою 6,4 стався і в четвер, 4 липня, на півдні Каліфорнії в США. Після землетрусу було зареєстровано, щонайменше, чотири великих підземних поштовхи магнітудою 4,7, 3,5, 3,8 і 4,2. У центральній частині Лос-Анджелеса це відчувалося як тривалий землетрус, що змушує будівлі гойдатися взад-вперед протягом як мінімум кількох секунд. У регіоні були евакуйовані лікарні та інші установи.

