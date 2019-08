"Другий Чорнобиль"? Що відомо про ядерну НП у РФ

В Архангельській області РФ під Сєвєродвінськом зафіксували викид радіації внаслідок вибуху на військовому полігоні 8 серпня.

У результаті аварії загинуло 5 осіб, ще 15 постраждало, деяким із них поставили діагноз радіаційне опромінення.

Офіційно російська влада дуже мало говорить про причини та загрози НП, а місцеві жителі побоюються за своє здоров'я і масово скуповують в аптеках йод, щоб хоч якось захистити себе від радіації. Багато хто вже порівнює ситуацію з трагедією у Чорнобилі.

Про причини і наслідки вибуху – читайте на OBOZREVATEL.

Що трапилося

Надзвичайна подія трапилася в населеному пункті Ненокса Архангельської області близько полудня. Відомо, що в містечку розташований Державний центральний ракетний полігон ВМФ "Ненокса". Біля нього є ракетний полігон, який забезпечує випробування балістичних ракет для атомних підводних човнів.

Офіційно інформацію про вибух підтвердила влада Архангельської області, за даними пресслужби губернатора регіону, на місце події було направлено борти санавіації.

Спочатку ЗМІ повідомляли про 2 загиблих і шістьох поранених, і тільки через два дні "Росатом" підтвердив загибель 5 осіб, двоє з яких були працівниками Міноборони РФ. Також було оголошено про трьох постраждалих, хоча джерела повідомляють про щонайменше 15 осіб, 6 із яких отримали діагноз радіаційне опромінення.

"Росатом" опублікував імена та фотографії загиблих при випробуваннях під Архангельськом: Яновський Владислав Миколайович (71 рік), В'юшин Олексій Миколайович (43 роки), Пічугін, Сергій Євгенович (46 років), Коратаєв Євген Юрійович (50 років), Ліпшев В'ячеслав Юрійович (40 років).

А телеграм-канал Baza опублікували список постраждалих від радіації: Березін Ігор Андрійович, Плаксін Сергій Сергійович, Перепьолкін Олексій Олексійович, Абалін Дмитро Євгенович, Манюсін Олександр Іванович, Гришин Сергій Васильович.

Викид радіації

Першими про підвищення радіаційного фону повідомляла адміністрація Сєвєродвінська. За їхніми даними, з 11:50 до 12:20 рівень підскочив до 2 мікрозівертів на годину, тоді як природний фон становить 0,1-0,2 мікрозіверта.

Щоправда, пост із цією інформацією був видалений. Замість цього губернатор Архангельської області Ігор Орлов заявив, що рівень радіації після вибуху не перевищено. У Міноборони РФ тоді відзвітували, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу нібито не було.

При цьому, за повідомленням міжнародної природоохоронної організації Greenpeace радіація в Ненокса була перевищена у 20 разів.

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна та інфразвукова активність.

"Ми підтверджуємо, що подія, яка збіглася з вибухом 8 серпня в Ненокса, Росія, була зафіксована 4 станціях #IMS (3 сейсмічних, 1 інфразвук)", – йдеться у повідомленні.

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa , Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0

Про небезпеку викиду небезпечних радіоактивних речовин вказують й інші обставини. ЗМІ повідомляють, що весь одяг поранених спалили відразу після госпіталізації. Те ж саме зробили і з одягом лікарів, які госпіталізували поранених у лікарні Архангельська.

Шістьох, найбільш важких постраждалих, імовірно тих, кому діагностували радіаційне опромінення, на вертольотах доправляли в Москву медики, вдягнені у протирадіаційні костюми.

Водночас у мережу злили відео, на якому видно, як карети "швидких" везуть постраждалих у спецлікарню вже у Москві. Водії реанімобілів вдягнені у костюми хімзахисту, а автомобілі обмотані плівкою. Це може свідчити про присутність радіації.

Більше того, постраждалих прийняв біофізичний центр ім. Бурназяна, в якому лікували ліквідаторів аварії у Чорнобилі.

І хоча російська влада стверджує, що небезпеки для місцевого населення немає, люди масово скуповують в аптеках йод і йодовмісні препарати, побоюючись підвищеної радіації.

Про те, що інформація про екологічні наслідки вибуху на військовому полігоні в Архангельській області, яку озвучують офіційні структури РФ, не відповідає дійсності, вважають і російські екологи.

Так, у коментарі OBOZREVATEL співголова російської екологічної групи "Екозахист!" Володимир Сливяк розповів, що вони не можуть домогтися від офіційних відомств ніяких даних.

"Ми не можемо домогтися у Міноборони або "Росатома", скільки радіації потрапило у довкілля і що це за радіонукліди, тобто який склад. Можна тільки сказати, що та інформація, яка поширюється, не відповідає дійсності. Принаймні, в частині того, що ніяких шкідливих речовин в атмосферу викинуто не було. Був великий викид. Але наскільки великий, чи потрібна евакуація – цього неможливо сказати без інформації, яку просто не видають", – наголосив еколог.

Він також пояснив, що зафіксоване у 20 разів перевищення радіації у 30 км від епіцентру вибуху не могло трапитися через незначний викид радіоактивних речовин.

Відсутність будь-яких зрозумілих пояснень від російської влади, стало наштовхувати на порівняння з катастрофою, що трапилася на Чорнобильській АЕС у 1986 році, коли керівництво СРСР також приховувало масштаби катастрофи від своїх громадян.

На це ж звернув увагу творець культового телесеріалу "Чорнобиль" від НВО Крейг Мазін.

"Це трапилося знову. Без сумніву, масштаби непорівнянні, але приховування правди те ж саме". Така реакція була після вибухів на військових складах під Сєвєродвінськом (РФ).

За його словами, минуло вже 33 роки після Чорнобиля, але його уроки російською владою так і не були вивчені.

It's happening again. Undoubtedly not on the same scale ... but the same delay in admitting the truth.



33 years and counting since Chernobyl, and some lessons still have not been learned. https://t.co/3rofFKeU1u