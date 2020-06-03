Друга країна Європи оголосила про завершення епідемії COVID-19

Карина Бондаренко Світ 06:16, 3.06.2020

У Чорногорії оголосили про завершення епідемії коронавірусу.

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Протягом останніх 28 днів в країні не виявили нових випадків зараження, а всі хворі одужали, повідомляє "Радіо свобода".

Згідно онлайн-лічильнику worldometers, в Чорногорії коронавірусною інфекцією перехворіло 324 людини, дев'ять пацієнтів померло.

Так, країна стала другою в Європі, яка перемогла захворювання. Раніше про завершення епідемії повідомили в Словенії.

Чорногорія

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новій Зеландії залишився всього один пацієнт з підтвердженим випадком коронавірусної інфекції COVID-19.

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