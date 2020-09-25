Друга хвиля коронавірусу в Україні та світі: де ситуація найгірша. Інфографіка

У багатьох країнах Європи і світу, зокрема й в Україні, оголосили про другу хвилю коронавірусу.

OBOZREVATEL провів аналіз динаміки поширення COVID-19 у державах з найбільшими показниками щодо захворюваності за даними Worldometers.info (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Для порівняння взято дані за 22-23 вересня і тижнем раніше – за 15 вересня.

Так, якщо в Україні 15 вересня виявили 2 905 випадків коронавірусу, то 23 вересня – вже 3 497 випадків (зростання на 20%). Загальна кількість заражених збільшилася за цей період на 25 тисяч осіб (з 159 702 до 184 734).

Водночас кількість активних хворих за тиждень виросла на більш ніж 10 тисяч (з 88 892 до 99 359 осіб), а кількість померлих пацієнтів – на 441 (з 3 264 до 3 705 осіб). За показником смертності Україна вийшла на друге місце в Європі, поступившись тільки РФ.

Ще більша прогресія щодо COVID-19 спостерігається у Франції (7 852 нових випадків 15 вересня проти 13 072 нових випадків 23 вересня), Іспанії (6 326 проти 11 289), Великобританії (3 105 проти 6 178).

У США, які є лідерами з поширення коронавірусу у світі, приріст випадків захворювання за тиждень склав 418 тисяч осіб, в Індії – 800 тисяч, у Бразилії – 303 тисячі.

У Росії 23 вересня виявили 6 431 випадок COVID-19, тоді як ще 15 вересня було 5 529 нових випадків. За цей час кількість заражених збільшилася більш ніж на 48 тисяч.

Ізраїль у світовому коронавірусному рейтингу займає 24 місце, але хвороба там також прогресує. Тільки за одну добу, з 22 по 23 вересня, кількість пацієнтів із COVID-19 в цій країні збільшилася з 51 338 до 58 402 осіб. За даними Worldometers, 23 вересня зафіксовано рекордну кількість нових випадків – 11 316.

На цьому тлі Ізраїль ввів тотальний карантин, який набрав чинності 25 вересня з 14:00 і діятиме два тижні (до 9 жовтня) з можливістю продовження.

Стрімку динаміку видно також у Нідерландах (1 379 нових випадків 15 вересня проти 2 357 нових випадків 23 вересня), Чехії (1 674 проти 2 306), Бельгії (851 проти 1 834), Румунії (1 111 проти 1 767), Італії (1 229 проти 1 640) та інших європейських країнах.

Днями міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех пішов у відставку через сплеск COVID-19.

У Південній Америці від другої хвилі коронавірусу страждають Аргентина (майже 113 тисяч випадків за тиждень), Колумбія (майже 69 тисяч), Перу (55 тисяч) тощо.

Ситуація щодо захворюваності COVID-19 у світі

Ситуація щодо захворюваності COVID-19 в Європі

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