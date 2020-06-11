Друга хвиля COVID-19 неминуча: у Швеції сказали, коли на неї чекати
Другої хвилі поширення коронавірусної інфекції COVID-19 уникнути не вдасться.
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З такою заявою на брифінгу 11 червня виступив гендиректор Агентства охорони здоров'я Швеції Йохан Карлссон, передають РИА Новости. Він уточнив, що чекати на неї варто восени.
Гендиректор агентства звернув увагу, що великий спалах пандемії зараз спостерігається в країнах Латинської Америки.
Він вважає, що в якийсь момент вірус добереться до Африки.
"Ризик, як і раніше, дуже великий, ми повинні бути готові до другої хвилі", – заявив Карлссон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, із подібною заявою виступили і в Японії. Лікар Акіхіро Сато вважає, що під час другої хвилі коронавірусу кількість хворих може бути в рази більша, ніж під час першої.