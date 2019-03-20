|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Друг Путіна Земан запропонував змінити конституцію України

986Читати матеріал російською

Президент Чехії Мілош Земан порадив керівництву України провести децентралізацію влади в країні.

"Воно зводиться до необхідності зміни української Конституції. Конкретно - в децентралізації (влади) України, щоб все її регіони отримали більше самостійності", — заявив Земан, передає RT з посиланням на чеське агентство СТК.

Новини
Друг Путіна Земан переобраний президентом Чехії

Він додав, що війну в Україні можуть зупинити мінські угоди, яких "ніхто не дотримується".

Земан запропонував змінити конституцію України

Земан запропонував змінити конституцію України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Земан висловив стурбованість тим, як в Україні прославляють бандерівців.

У зв'язку з цим в інтерв'ю він дорікнув главу МЗС Чехії Томаша Петршічека в тому, що під час візиту в Україну він "недостатньо критично оцінив проблему бандерівців".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Чехія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
13
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Уже сейчас видно, что Украина как страна, управляемая диктаторскими методами из отдельно взятого центра, существовать не сможет. Наиболее эффективный способ сохранения территориальной целостности это ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ власти и ФЕДЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА управления, которая принята в Австрии, Швейцарии и Германии. Эти страны достигли выдающихся успехов в построении демократических институтов власти и развития национальных экономик. Украина ДОЛЖНА И БУДЕТ идти по пути развития этих стран, в которых понятия ЗАКОННОСТЬ и ПОРЯДОК не пустой звук.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ария Олег
Ария Олег
Файбер Моня, ты что куришь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки