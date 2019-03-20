Друг Путіна Земан запропонував змінити конституцію України

Президент Чехії Мілош Земан порадив керівництву України провести децентралізацію влади в країні.

"Воно зводиться до необхідності зміни української Конституції. Конкретно - в децентралізації (влади) України, щоб все її регіони отримали більше самостійності", — заявив Земан, передає RT з посиланням на чеське агентство СТК.

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Він додав, що війну в Україні можуть зупинити мінські угоди, яких "ніхто не дотримується".

Земан запропонував змінити конституцію України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Земан висловив стурбованість тим, як в Україні прославляють бандерівців.

У зв'язку з цим в інтерв'ю він дорікнув главу МЗС Чехії Томаша Петршічека в тому, що під час візиту в Україну він "недостатньо критично оцінив проблему бандерівців".

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