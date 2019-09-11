Друг Путіна захотів автономії для Закарпаття: з'явилася реакція України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на намір скандального президента Чехії Мілоша Земана обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським автономію для Закарпатської області.

Відповідну заяву він озвучив на зустрічі з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів", яка і викликала резонанс. Коментар МЗС опублікували на сайті відомства.

Відзначається, що в зв'язку з тим, що відбувається, 11 вересня в Міністерство закордонних справ України був запрошений посол Чеської Республіки в Україні Радека Матули для отримання роз'яснень.

В Україні відреагували на заяву Земана про автономію для Закарпаття

"Чеський дипломат заперечував будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії на Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію", – поділилися в дипломатичному відомстві.

"МЗС України і надалі рішуче налаштоване реагувати на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України", – резюмували в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Земан, який із симпатією ставиться до президента Росії Володимира Путіна, відомий і іншими скандальними заявами в бік України.

Так президент Чехії висловив стурбованість тим, як в Україні "прославляють бандерівців".

Він також закликав Україну і світове співтовариство змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

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