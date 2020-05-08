Друг Путіна "захопив" частину Хорватії: у країні відреагували на карту "Великої Угорщини"

Гліб Іванов Світ 20:57, 8.05.2020

Президент Хорватії Зоран Мілановіч публічно відреагував на публікацію прем'єром Угорщини карти "Великої Угорщини", яка включала частину території Хорватії.

Мілановіч у своєму пості на Facebook закликав випускників хорватських шкіл не публікувати будь-які старі карти, які змушують Хорватію виглядати більше, ніж зараз.

"У наших шафах і архівах є чимало історичних карт, в тому числі і таких, де наша країна значно більше, ніж сьогодні... Не діліться ними і не ставте на заставку профілю – вони несучасні, недосяжні, і, що більш важливо, вони дуже дратують наших сусідів", – написав Мілановіч.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував в Facebook карту "Великої Угорщини" в межах до кінця Першої світової війни, які включали значну частину сучасної Хорватії і Румунії. Карта з'явилася в пості з побажанням успішних випускних іспитів старшокласникам.

Відзначимо, прем'єр Угорщини вже не вперше публікує карту з "історичною" територією Угорщини. Раніше прем'єр Хорватії Андрій Пленкович відзначав, що уряд "буде проводити переговори з угорською стороною" з цих питань, додавши, що "сучасні кордони Хорватії – такі, які вони є".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламент Угорщини нібито звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Росія смачно плюнула на Перемогу 1945-го війною проти України

"Це як ловити гранату без кільця!" У лабораторіях України, що тестують на коронавірус – справжнє пекло

У Танзанії тести підтвердили COVID-19 у папаї та кози: розгорівся скандал

Україна 8 травня відзначає День пам'яті та примирення: у чому суть

Україна втрачає союзника і ворога Росії: як Саакашвілі спровокував дипломатичний скандал