Друг Путіна "захопив" частину Хорватії: у країні відреагували на карту "Великої Угорщини"

Президент Хорватії Зоран Мілановіч публічно відреагував на публікацію прем'єром Угорщини карти "Великої Угорщини", яка включала частину території Хорватії.

Мілановіч у своєму пості на Facebook закликав випускників хорватських шкіл не публікувати будь-які старі карти, які змушують Хорватію виглядати більше, ніж зараз.

"У наших шафах і архівах є чимало історичних карт, в тому числі і таких, де наша країна значно більше, ніж сьогодні... Не діліться ними і не ставте на заставку профілю – вони несучасні, недосяжні, і, що більш важливо, вони дуже дратують наших сусідів", – написав Мілановіч.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував в Facebook карту "Великої Угорщини" в межах до кінця Першої світової війни, які включали значну частину сучасної Хорватії і Румунії. Карта з'явилася в пості з побажанням успішних випускних іспитів старшокласникам.

Відзначимо, прем'єр Угорщини вже не вперше публікує карту з "історичною" територією Угорщини. Раніше прем'єр Хорватії Андрій Пленкович відзначав, що уряд "буде проводити переговори з угорською стороною" з цих питань, додавши, що "сучасні кордони Хорватії – такі, які вони є".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламент Угорщини нібито звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

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