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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Друг Путіна втратив владу: що діється в Судані та чи буде війна

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У Судані стався військовий переворот. Після затяжної політичної і економічної кризи в країні, армія змістила скандального 75-річного президента Омара Аль-Башира з посади глави держави. Крім регіональних проблем, у величезній африканській державі зацікавлені й глобальні гравці, перш за все Росія.

Що стоїть за військовим переворотом і чи може вибухнути масштабна війна в Африці — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • У Судані стався переворот. До влади прийшли військові, змістивши 30-річний режим диктатора;

  • Країна перебуває у жахливій економічній кризі на межі громадянської війни. На щастя, нині сутичок немає;

  • На території Судану помічені російські найманці з ПВК "Вагнер". У сусідній ЦАР у них є окрема база. Вони не ведуть ніяких бойових дій;

  • Експерти зазначають, що повалений Омар Аль-Башир мав зв'язки з Кремлем. Через нього в РФ хотіли посилити експансію "чорного континенту", у тому числі й отримати доступ до родовищ нафти та золота;

  • Правда, на цьому етапі РФ не має серйозного впливу на процеси в країні. Там особливі інтереси у Єгипту, США та Ізраїлю.

В Африці бунт

Судан — одна з найбільших країн не тільки африканського континенту, але усього світу (15-е місце). Проте, як і багато сусідів по регіону, Судан вже 30 років перебуває при владі військового диктатора Омара Аль-Башира, ще в 2008 році звинуваченого в етнічних чистках Міжнародним судом в Гаазі.

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Міжнародна ізоляція не заважала Баширу правити країною, лише посилюючи і так досить проблемну ситуацію в регіоні. За відкритими даними ООН за 2018 рік, Судан перебуває на 167 місці за рівнем людського розвитку. Не вщухають і територіальні конфлікти, а також локальні етнічні чистки. Конфлікт навколо невизнаного Південного Судану — яскраве тому підтвердження.

Омар Аль-Башир

Омар Аль-Башир

Відправною точкою конфлікту став грудень 2018 року. 19 грудня в деяких містах країни почалися протести. Основна причина — економічні проблеми в країні. Інфляція досягла 70%. Більшості населення просто не має що їсти.

Протести поширилися і на столицю Хартумі. З грудня по квітень 2019 року в країні тривали демонстрації і зіткнення з поліцією.

Друг Путіна втратив владу: що діється в Судані та чи буде війна
Друг Путіна втратив владу: що діється в Судані та чи буде війна

ЗМІ навіть повідомляли, що окремі райони контролюють бійці російського ПВК "Вагнер". Були помічені одягнені в камуфляж білі чоловіки, які спостерігають за антиурядовими протестами в Хартумі. Справа в тому, що в Центральноафриканській Республіці, сусідній із Суданом країні, розміщені сотні співробітників групи "Вагнер", і в минулому році вони допомагали в навчанні військових.

Як вважають окремі експерти, уряд ЦАР продає права на видобуток золота й алмазів за невелику частку від їхньої вартості, щоб наймати інструкторів і купувати зброю у Москви.

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Розв'язка протестів настала вже в квітні. Суданська армія взяла під свій контроль президентський палац, радіо і телебачення. Аль-Башир подав у відставку і взятий під домашній арешт. У Хартумі пройшло екстрене засідання головного командування армії Судану.

На вулицях столиці посилили заходи безпеки і розмістили додаткові підрозділи армії. Помічена передислокація бронетехніки до президентського палацу. Суданські радіостанції і телеканали припинили звичне мовлення і транслюють військові марші.

Армія Судану вже оголосила про відсторонення президента Омара Аль-Башира від влади і призупинення конституції, а також про розпуск діючих органів влади, враховуючи парламент.

Друг Путіна втратив владу: що діється в Судані та чи буде війна

Служба національної безпеки і розвідки Судану повідомила, що всі політичні в'язні звільнені з в'язниць. Тимчасовим керівником країни став Авад ібн Ауф, а де-факто управління перейшло в руки військових.

На зміну влади відреагували в Гаазі. Міжнародний кримінальний суд зажадав видати їм уже колишнього президента Омара Аль-Башира. Поки відповіді від іншої сторони не було.

Росія втрачає позиціїчи можлива війна?

Судан — до недавнього часу один з небагатьох союзників Росії в регіоні. Омар Аль-Башир за президентства Володимира Путіна встиг двічі побувати в Москві з офіційними візитами.

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Незважаючи на міжнародні санкції, в Кремлі всіляко висловлювали підтримку лідеру країни. Як раніше писала Times, натомість Башир погодився допомогти Путіну в реалізації його амбіцій, націлених на розширення впливу в Африці. Йдеться як про військове посилення, так і пошук нових можливостей для великих російських нафтових компаній. До слова, зміцнював свої взаємини Башир і з Китаєм.

Аль-Башир та Володимир Путін

Аль-Башир та Володимир Путін

Аль-Башир та Сі Цзіньпінь

Аль-Башир та Сі Цзіньпінь

Саме тому в Москві залишилися незадоволені тим, що відбувається. Глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов уже порівняв переворот у Судані з подіями в Україні в 2014 році, коли сталася Революція Гідності. Він також описав, які "колосальні ризики" можливі в Судані, прирівнявши збройний переворот до Євромайдану.

"Тому що в цей момент перестає діяти порушена у такий спосіб конституція. З усіма витікаючими з цього наслідками, враховуючи верховенство конституційного принципу територіальної цілісності країни. Коли населяють країну етноси, які не підтримують переворот, отримують законне право на самовизначення. Я зараз не про Судан. Я про Україну і Крим у 2014 році", — заявив російський сенатор.

На думку міжнародника Іллі Куси, вертикаль "одного з останніх старіючих левів 20 століття Башира впала під натиском часу, соціально-економічної кризи і боротьби еліт за місце в рятувальних шлюпках потопаючого корабля".

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"Система Аль-Башира просто перестала бути актуальною для сучасного суспільно-політичного ладу і світових трендів. Економічні санкції США підірвали економіку держави, час породив корозію, яка призвела до тріщин, самоконсервація режиму ці тріщини поглибила, а демографія, клімат і міграція добили країну остаточно", — вважає Куса.

Друг Путіна втратив владу: що діється в Судані та чи буде війна

Також конфлікт у Судані можна розглядати і з точки зору глобальної конкуренції США, Китаю і Росії. Не секрет, що Росія вибудовує економічні відносини з африканськими країнами з метою вийти на нові точки видобутку нафти та інших копалин. ЦАР, Судан, Зімбабве — тому яскраве підтвердження.

"Росія тут небагато втратила, до влади прийшов заступник Башира. Але й не виграла нічого особливого, це більше перемога Єгипту, Саудівської Аравії, Еміратів і США з Ізраїлем. Один із організаторів перевороту, начальник спецслужб Салах Гош має тісні й багаторічні зв'язки з ЦРУ", — пояснив OBOZREVATEL Куса.

Керівник "Центру дослідження Африки" Олександр Мішин вважає, що в Судані Росія, не дивлячись на підтримку колишнього президента, поки є гравцем другого ешелону. Тому прогнозувати військові зіткнення поки не варто.

Друг Путіна втратив владу: що діється в Судані та чи буде війна

"До того ж впливають КСА, Катар, Туреччина і ОАЕ. Ставка Москви на підтримку аль-Башира не спрацювала. Що будуть робити зараз — налагоджувати мости. Ауфа росіяни знають дуже добре", — упевнений Мішин.

Оцінюючи ситуацію в країні, важливо розуміти, що за останні роки чинний президент став "токсичним". З ним рідко зустрічалися лідери регіонів. Світові глави держав просто ігнорували, через кримінальну справу Гааги, а також прямих звинувачень у масових вбивствах. Крім того, і Башир прийшов до влади в 1989 році в результаті військового перевороту.

Усе залежить від реальних втрат російського режиму внаслідок втрати влади в Хартумі. Не виключено, що за аналогією з Венесуелою, Москва не піде на відкритий збройний конфлікт, а просто постарається з допомогою ПВК "Вагнер" захистити свої родовища.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Південний Судан
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