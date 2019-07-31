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"Дрескод – нацистська форма!" На росТБ влаштували паніку через дивізію "Галичина"

2.6т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через церемонію урочистого перепоховання воїнів-націоналістів дивізії "Галичина".

Бурхливими обуреннями з цього приводу вибухнули ведучі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Ольга Скабєєва і Євген Попов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандисти Кремля

Пропагандисти Кремля

Скріншот відео

"У незалежній на кладовищі біля Львова з усіма почестями, під звуки державного гімну перепоховали солдатів каральної дивізії СС "Галичина". Переносять їх останки регулярно, але за Зеленського це нібито стали робити більш урочисто", – їдко висловився пропагандист.

Цю агресивну лінію підхопила і співведуча Попова, скандальна Скабєєва, голослівно звинувативши Україну в підтримці нацистської ідеології.

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"Ще цікаво, що в останню путь військових злочинців проводили урочистим залпом військовослужбовці ЗСУ. Місцевий священик ПЦУ пообіцяв мертвим есесівцям Царство Небесне. Особлива увага на дрескод гостей – винятково нацистська форма, вишиванки. Жах!" – скипіла одіозна пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у народні депутати від президентської партії "Слуга народу" Максим Бужанський також підіграв російській пропаганді, прокоментувавши новину про перепоховання останків солдат Першої української дивізії "Галичина". Він назвав націоналістів "фашистами, бандерівцями і поліцаями" і звернувся до міністра оборони Степана Полторака з приводу присутності військовослужбовців ЗСУ на траурній церемонії.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как можно хероев Украины поносить...цвет украинской нации...символ гiдностi!!! Посягнули на самое святое Украины...еще бы Волынской резней были не довольны...это украинская гордость, как и дивизия галичина!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Иваненко выталька,зато твоя особая гордость -- дид,"воевавший" в заградотряде.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Маски сброшены? Нацисты решили показать своё лицо. Кстати, фраза "голословно обвинив Украину в поддержке нацистской идеологии." здесь совсем неуместна. Теперь весь мир видит, как вы поддерживаете нацизм.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та пох пусть чурки бесяться))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, После 300 летия нахождения то под татаро монголами, то под турками, то под австро венграми, то под лабусами, то под поляками, то под немцами ты, свiдомо МАНДАйнутое бидло стало украинцем? Ты как было бидло, так им и останшься...поляки брихати не будуть!
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