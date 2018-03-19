"Довірили лише йому": зрадниця України заявила про особливу місію Путіна в Криму

Колаборантка, нелегітимний член Ради Федерації Федеральних зборів Росії від тимчасово окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що жителі півострова не могли довірити його долю нікому крім президента країни-агресора Володимира Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона вважає, що Захід не зможе знайти у нього тих вразливостей, які є у політиків, що програли йому на президентських виборах. Свою думку Ковітіді озвучила в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" в ефірі телеканалу "Росія 1".

"Могли б ми, кримчани, ризикнути і довірити долю Криму кому-небудь іншому крім Путіна? Витримав би хтось такий удар, як витримав він? Я впевнена - жоден із них, у кожного є ахіллесова п'ята. І ті, які за бугром, вони б її знайшли. А у Путіна її знайти неможливо", - розсипалася у компліментах Ковітіді.

Крім того, вона заявила, що в Криму нібито була дуже висока явка на нелегітимних виборах, оскільки жителі анексованого півострова хотіли вперше віддати голоси за президента Росії.

"Кримчанам є що сказати. Ми вперше голосували за президента Російської Федерації. І Крим проголосував за Путіна. Я вітаю всіх нас з цією перемогою", - радісно заявила перебіжчиця.

Нагадаємо, що, за словами глави ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, загальна активність кримчан у день російських виборів була вкрай низькою, а явка кримських татар не перевищила 10%.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі з'явилося відео, на якому Ковітіді озвучила фейк про те, що українські силовики на Донбасі гвалтують дітей, заливаючи їм у піхву пінобетон.