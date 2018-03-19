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"Довірили лише йому": зрадниця України заявила про особливу місію Путіна в Криму

6.1тЧитати новину російською

Колаборантка, нелегітимний член Ради Федерації Федеральних зборів Росії від тимчасово окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що жителі півострова не могли довірити його долю нікому крім президента країни-агресора Володимира Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона вважає, що Захід не зможе знайти у нього тих вразливостей, які є у політиків, що програли йому на президентських виборах. Свою думку Ковітіді озвучила в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" в ефірі телеканалу "Росія 1".

"Могли б ми, кримчани, ризикнути і довірити долю Криму кому-небудь іншому крім Путіна? Витримав би хтось такий удар, як витримав він? Я впевнена - жоден із них, у кожного є ахіллесова п'ята. І ті, які за бугром, вони б її знайшли. А у Путіна її знайти неможливо", - розсипалася у компліментах Ковітіді.

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Крім того, вона заявила, що в Криму нібито була дуже висока явка на нелегітимних виборах, оскільки жителі анексованого півострова хотіли вперше віддати голоси за президента Росії.

"Кримчанам є що сказати. Ми вперше голосували за президента Російської Федерації. І Крим проголосував за Путіна. Я вітаю всіх нас з цією перемогою", - радісно заявила перебіжчиця.

Нагадаємо, що, за словами глави ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, загальна активність кримчан у день російських виборів була вкрай низькою, а явка кримських татар не перевищила 10%.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі з'явилося відео, на якому Ковітіді озвучила фейк про те, що українські силовики на Донбасі гвалтують дітей, заливаючи їм у піхву пінобетон.

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Теми
російська пропагандаВибори в Росіїанексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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