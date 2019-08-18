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Довго готував сендвіч: в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом

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В околицях Парижа відвідувач закладу Mistral вистрілив в офіціанта через те, що йому дуже довго готували замовлену їжу.

Інцидент стався ввечері 16 серпня в муніципалітеті Нуази-ле-Гран, пише BBC.

Чоловік вистрілив в плече співробітнику через те, що йому довго готували сендвіч. На місце прибули бригади швидкої допомоги, однак врятувати 28-річного пораненого їм не вдалося.

Злочинець зник з місця конфлікту, на його пошуки кинуто сили поліції.

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Подія шокувала місцевих продавців.

"Це дуже сумно. Це – тихий ресторан, без будь-яких проблем. Він відкрився кілька місяців тому", – зазначила одна з жінок.

Довго готував сендвіч: в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США працівник мережі швидкого харчування "Wendy's" викупався в кухонній раковині, чим зчинив великий скандал. Мерзенне відео зі співробітником ресторану стало вірусним.

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Місце
Франція Париж
Теги
стрілянина кримінал
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