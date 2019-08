Довго готував сендвіч: в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом

В околицях Парижа відвідувач закладу Mistral вистрілив в офіціанта через те, що йому дуже довго готували замовлену їжу.

Інцидент стався ввечері 16 серпня в муніципалітеті Нуази-ле-Гран, пише BBC.

Чоловік вистрілив в плече співробітнику через те, що йому довго готували сендвіч. На місце прибули бригади швидкої допомоги, однак врятувати 28-річного пораненого їм не вдалося.

Злочинець зник з місця конфлікту, на його пошуки кинуто сили поліції.

Подія шокувала місцевих продавців.

"Це дуже сумно. Це – тихий ресторан, без будь-яких проблем. Він відкрився кілька місяців тому", – зазначила одна з жінок.

French Waiter Shot Dead Over Slow Sandwich Service, Witnesses Say - https://t.co/qICexr2zrb -



PARIS - The police in France are hunting for a customer accused of fatally shooting a waiter at a restaurant near Paris because , witnesses said, he was upset over the wait for his s ... pic.twitter.com/eRtMuiYPKe