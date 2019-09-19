Доведеться прощатися? Нетаньягу поставив ультиматум після перевиборів у Ізраїлі

Партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" на перевиборах в Кнесет в Ізраїлі не змогла перемогти свого головного суперника – "кахоль-Лаван" на чолі з Бені Ганц.

Так, після підрахунку 90% голосів, вона отримує всього 55 місць з 120. При цьому лівоцентристський блок Ганц – 56 мандатів, передає Haaretz.

Незважаючи на те, що жодна з партій не отримала однозначної переваги, Нетаньягу може втратити посаду прем'єр-міністра, пишуть місцеві ЗМІ.

Беньямін Нетаньягу

Уже стало відомо, що він і глави правих фракцій домовилися про те, що вийдуть єдиним блоком на коаліційні переговори.

При цьому Нетаньягу поставив ультиматум: "Після того, як ми створили правий блок, існують тільки дві можливості: або уряд на чолі зі мною, або небезпечний блок, який спирається на арабські партії".

Відзначимо, що Нетаньягу перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньягу також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кнесет 21-го скликання проіснував чотири тижні і був розпущений, так як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліцію і вважав за краще не повертати мандат президентові.

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