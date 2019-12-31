Дотискує? Путін знову натякнув Лукашенку про "братній народ"

Президент Росії Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко провели чергову телефонну розмову, в якій обговорили конкретні обсяги, терміни і ціни на поставки вуглеводнів та інших видів сировини.

Як повідомляє пресслужба білоруського лідера, глави держав обговорили також "невирішені питання інтеграції, що знаходяться зараз на порядку денному".

"У підсумку президенти домовилися доручити урядам в найближчі дні організувати роботу суб'єктів господарювання з виходом на підписання контрактів по нафті і газу. У разі, якщо до 1 січня це питання вирішити не встигнуть, згідно з домовленостями глав держав, члени урядів вироблять компромісний проміжний варіант умов поставок нафти і газу в Білорусь, до кінцевого ухвалення рішень президентами", – сказано в повідомленні.

Зазначено, що в першій частині бесіди Путін і Лукашенко "обмінялися теплими привітаннями з приводу майбутнього Нового року, побажавши взаємного процвітання братнім народам двох країн".

Лукашенко і Путін EADaily

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 грудня президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели п'ятигодинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

Перед цим президент Білорусі заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії.

Крім того, Лукашенко запропонував Росії увійти до складу його держави. Він зазначив, що громадяни Білорусі навряд чи будуть проти такого сценарію.

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