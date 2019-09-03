Дострокових виборів не буде: в Італії сформували новий уряд

В Італії лідери лівоцентристської Демократичної партії і популістського "Руху п'яти зірок" остаточно узгодили формування коаліції.

Як передає ВВС, рішення колишніх політичних опонентів дозволило уникнути проведення в країні дострокових виборів.

Проект угоди був прийнятий після того, як лідер політсили "Ліга" Маттео Сальвіні, який виступає за широку співпрацю з Росією, вивів свою партію з коаліції, намагаючись у такий спосіб домогтися нових виборів.

Маттео Сальвіні ТАСС

На користь формування правлячої коаліції з Демократичною партією висловилися 79,3% прихильників "Руху п'яти зірок".

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо і лідер демократів Нікола Дзінгаретті домовилися про формування уряду REUTERS

Отже, професор права Джузеппе Конте залишиться прем'єр-міністром Італії.

Новий уряд повинен правити Італією до наступних загальних виборів, запланованих на 2023 рік.

Для України це означає суттєве зменшення російського лобі.

Джузеппе Конте Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Джузеппе Конте подав у відставку 20 серпня. Він ухвалив таке рішення після того, як Сальвіні, лідер "Ліги", віцепрем'єр і глава МВС із червня 2018 року, висунув у парламенті пропозицію про вотум недовіри прем'єр-міністру. В емоційній промові Конте назвав поведінку Сальвіні безвідповідальною.

Раніше Конте заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. Водночас він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій. Крім того, політик говорив, що уряд його країни буде домагатися зняття санкцій із Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

Нагадаємо, що італійські ЗМІ ще в лютому 2019 року писали, що Маттео Сальвіні відвідував Росію для секретних переговорів про фінансову підтримку "Ліги" і зустрічався з віцепрем'єром Дмитром Козаком. Підтримка від Росії нібито могла надходити через угоду з купівлі-продажу палива. Представник Козака це заперечував, "Роснафта" загрожувала судом.

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