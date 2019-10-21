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21 жовтня • оновлено в 12:58
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Юрій Шуліпа
Юрій Шуліпа
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Достигнет ли Кремль своих целей в Каталонии?

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Исторически имеющая сильную националистическую идею каталонизма, Каталония в разное время ранее пыталась провозгласить свою независимость от Испании и к настоящему времени добилась автономии, наиболее широкой из всех подобных регионов европейских стран и официального статуса каталонского языка (наряду с баскским, галисийским и валенсийским).

В настоящее время часто говорится о стремлении этого региона стать независимым государством как о наиболее массовом и близком к реализации сепаратистском движении в Европе. 27 октября 2017 года власти автономии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образование Каталонской Республики, что не было признано правительством Испании.

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Путину на это понадобились годы, а нам – несколько месяцев

Задачи Кремля заключаются в создании параллельной реальности, а в реалии зоны нестабильности на территории страны, члена Европейского Союза. Кремлю удалось создавать серые зоны на территориях Молдовы, Грузии и Украины, с псеводореспубликами под управлением временной российской оккупационной администрации.

Такую же зону нестабильности сейчас пытается создать Кремль на территории Испании, чтобы Каталония через свои сепаратистские движения окончательно фактически отделилась от Испании и стала подконтрольной Кремлю. Кремль с помощью своей агентуры, своих молодчиков из ЧВК, как бывших, так и действующих в официальном статусе разведчиков, спецслужбистов, различных ботоферм, активной пропаганды и пр., вещей, пытается раскачать в этом регионе ситуацию.

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Путин-посредник и урок для Украины

Каталония для Кремля, это поле для тренировок его агентуры и пропаганды по дестабилизации общественно-политической ситуации и создание очага нестабильности на территории страны-члена ЕС.

Иными словами, Путин и его ОПГ хотят добиться появления нового непознанного Испанией и мировым сообществом анклава на территории Европейского Союза, для того, чтобы манипулировать не только Испанией, Францией, но и оказывать давление на руководство ЕС.

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Автор
Юрій Шуліпа Юрій Шуліпа
Особа
Володимир Путін
Місце
Іспанія
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Шулипы
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Н Олег
Н Олег
не сцы, шелупа .... раз Путин решил -- сделает, будут наши Искандеры на Гибралтаре ....
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Дронов Жон
Дронов Жон
„Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим.“ — Владимир Ильич Ленин.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Ну если брать во внимание шо Дон кихот и сивильский цирюльник - ахгенты Кремля, и ще тогда чмырили испанский бомонд. То почему бы и зараз не сыграть на каталонцах....А...Дон Шулипа!!!!!
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Дронов Жон
Дронов Жон
Петрова Ольга, а это шо за ватная глиста из московитской жопы огрызнулася?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Гарев Игорь, старый куек с бл,,,,,,,кой
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