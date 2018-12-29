Достатньо одного уколу: медики розкрили секрет боротьби з ожирінням

Вчені з Університету Копенгагена (Данія) дійшли висновку, що лише один укол білка допоможе запустити жироспалювальні процеси в організмі.

Йдеться про ін'єкції білка інтерлейкіну 6 (IL-6), який синтезується під час фізичних навантажень і допомагає худнути, пише Medscape. На основі нього медики розробили препарат, укол якого змушує тіло позбавлятися від жиру.

"Це перше дослідження, яке показує, що IL-6 відіграє фізіологічну роль в регуляції маси підшкірного жиру у людей", - пояснила доктор і дослідник Анна-Софія Ведель-Ніргард.

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Суть так званої вакцини від ожиріння полягає в тому, що з нею організм починає перенаправляти енергію на спалювання зайвої маси тіла так, як це відбувається при регулярних заняттях спортом.

Як писав OBOZREVATEL, дослідники Гарвардської медичної школи назвали дієту, раціон якої є найбільш простим для дотримання. Крім цього, вона здатна знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 25%.