Дослідження ВООЗ викрили ще одну "панацею" від COVID-19

Ольга Голубовська Світ 18:59, 18.10.2020

Велике дослідження, що спонсорується ВООЗ, показало, що ремдесівір не допомагає вижити госпіталізованим пацієнтам з COVID-19 і навіть не скорочує час одужання. Ці результати суперечать невеликим дослідженням раніше, які показали, що ремдесівір допомагає госпіталізованим пацієнтам з коронавірусом одужати швидше. Ці більш ранні дослідження привели до того, що FDA видало дозвіл на екстрене використання препарату, який отримали тисячі пацієнтів в США, включно з президентом Дональдом Трампом. Дослідження, що спонсорується ВООЗ, проводилося з 22 березня по 4 жовтня, і в ньому взяли участь 11330 пацієнтів з 405 лікарень в 30 країнах.

Нагадаю, що цей препарат був розроблений для боротьби з хворобою Ебола в Західній Африці, де зрештою також не показав свою ефективність.

Справедливості заради треба сказати, що всі дослідження, природно, проводилися у госпіталізованих пацієнтів, здебільшого важких. Оскільки госпіталізація найчастіше (але - не завжди) здійснюється на другому тижні, коли вже домінує вірус-індуковане імунне ураження легень, було нелогічно очікувати великого ефекту від противірусного препарату прямої дії, про що я неодноразово говорила. Проте, у певної категорії пацієнтів на більш ранніх етапах призначення ефект можливий. Крім того, немає досліджень з приводу оцінки ступеня, наприклад, постковідного синдрому у хворих, які отримували і не отримували цей препарат в період розпалу захворювання. І, нарешті, запобігання смерті - це основна і головна мета лікування, але - не єдина.

Загалом, мій посил такий, друзі: не витрачайте шалені гроші, вишукуючи терміново цей препарат по всьому світу, для важких хворих він точно не панацея. Скоро він буде доступний в Україні. Залиште лікарям вирішувати складні питання, пов'язані з лікуванням COVID-19, в т.ч. і призначення/непризначення цього препарату. Ми завжди керуємося логікою розвитку подій і індивідуальними особливостями пацієнта.

І взагалі, лікування нової коронавірусної хвороби, на мій погляд, вершина персоніфікованого підходу до пацієнта, і кожен раз, спілкуючись з лікарями, ми відстоюємо таку позицію і намагаємося її всі разом кожен день вдосконалювати...

Будьте здорові!

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