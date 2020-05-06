Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавірусу

Жирові клітини виділяють велику кількість білка, який коронавірус COVID-19 використовує для проникнення в клітини людини.

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Саме через це люди з ожирінням більше схильні до ризику померти від інфекції. До такого висновку прийшли дослідники зі США та Німеччини, пише Daily Mail.

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Зазначається, що жирові клітини експресують рецептори ACE-2, що підвищує ризик перенести COVID-19 у важкій формі. Цей фермент також перетворюється в жирових клітинах людей з діабетом 2 типу: люди, які страждають ним, також входять до групи ризику заразитися COVID-19.

Деякі експерти вважають, що тепер ліки від діабету можуть бути використані для боротьби з коронавірусом. Також може піти на користь і втрата ваги.

Лікар із Німеччини Ілля Круликов пояснив, що ACE-2 "широко експресується" в жирових клітинах, які називаються адипоцитами, у людей із зайвою вагою та діабетиків 2 типу. Отже, жир може "служити вірусним резервуаром". Такої ж думки дотримується його колега зі США Філіп Шерер.

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Вчені також пояснили, що жирові клітини можуть управляти виробленням клітин – міофібробластами, які є основною рушійною силою легеневого фіброзу – рубцювання легеневої тканини, що знижує функцію органів і споживання кисню.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ожиріння може стати додатковим фактором ризику заразитися коронавірусом COVID-19. Дієтологи пояснили, що чим вище індекс маси тіла, тим вища ймовірність отримати серцево-судинні патології або діабет другого типу.

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