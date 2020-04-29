Досить таблетки в день: ліки від раку протестують на 120 хворих на коронавірус

У Британії збираються протестувати експериментальний норвезький протираковий лікарський засіб для лікування коронавірусу.

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Тестування препарату Bemcentinib може початися вже цього тижня, у ньому візьмуть участь 120 госпіталізованих хворих, передає DailyMail.

Лабораторні дослідження Університету штату Айова показали, що таблетки можуть посилювати імунну відповідь і відключати рецептори AXL, які в активному стані дозволяють вірусу проникати і розмножуватися в клітинах легенів.

Препарат від раку тестують для лікування коронавірусу gmpnews

Компанія-виробник ліків BerGenBio повідомляє, що препарат показав багатообіцяючі результати в дослідженнях на хворих на рак. Для лікування досить приймати одну таблетку в день, а сам він має мало побічних ефектів. Це робить його придатним для літніх і слабких людей, схильних до розвитку важких захворювань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американські лікарі тестують дешевий засіб від печії "Фамотидин", як ліки проти коронавірусу COVID-19.

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