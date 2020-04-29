Головна Новини
29 квітня • оновлено в 20:56
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Досить таблетки в день: ліки від раку протестують на 120 хворих на коронавірус

2.7т
Читати матеріал російською

У Британії збираються протестувати експериментальний норвезький протираковий лікарський засіб для лікування коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тестування препарату Bemcentinib може початися вже цього тижня, у ньому візьмуть участь 120 госпіталізованих хворих, передає DailyMail.

Лабораторні дослідження Університету штату Айова показали, що таблетки можуть посилювати імунну відповідь і відключати рецептори AXL, які в активному стані дозволяють вірусу проникати і розмножуватися в клітинах легенів.

Препарат від раку тестують для лікування коронавірусу

Препарат від раку тестують для лікування коронавірусу

gmpnews

Компанія-виробник ліків BerGenBio повідомляє, що препарат показав багатообіцяючі результати в дослідженнях на хворих на рак. Для лікування досить приймати одну таблетку в день, а сам він має мало побічних ефектів. Це робить його придатним для літніх і слабких людей, схильних до розвитку важких захворювань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американські лікарі тестують дешевий засіб від печії "Фамотидин", як ліки проти коронавірусу COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
хвороба карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги