Головна Новини
10 грудня • оновлено в 12:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Досить кивати головою!" Зеленський зірвався на Лаврова під час переговорів у Парижі

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зірвався на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі.

Про це розповів у коментарі Дмитру Гордону глава МВС України Арсен Аваков. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він врешті-решт зірвався і каже: "І, пане Лавров, припиніть кивати головою! Не треба кивати головою! Так, я знаю ваше прізвище!" – розповів міністр.

Новини
"Не варто підлещуватися до Путіна": Зеленському вказали на промахи в Парижі

Сергій Лавров

Сергій Лавров

ТАСС

За словами Авакова, Зеленський поводився на переговорах із Путіним дуже гідно, оскільки серйозно підготувався до поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський завив, що переговори з главою Росії Володимиром Путіним були ускладнені тим, що у них занадто відрізняються темпераменти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
11
40
Смішно
58
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Тобто треба розуміти, що це було дуже круто зі сторони зеленського?! ((((( Чистий піар і більше нічого (((((((....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Здохнуть наші воріженьки в китайській стодолі.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Мир Миру
Мир Миру
:о) Дипломатичний анекдот :о) Мандель законспектувати :о)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Тепер зрозуміло, чому Меркель сміялася і не могла зупинитись :о)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги