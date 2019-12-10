"Досить кивати головою!" Зеленський зірвався на Лаврова під час переговорів у Парижі

Президент України Володимир Зеленський зірвався на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі.

Про це розповів у коментарі Дмитру Гордону глава МВС України Арсен Аваков. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він врешті-решт зірвався і каже: "І, пане Лавров, припиніть кивати головою! Не треба кивати головою! Так, я знаю ваше прізвище!" – розповів міністр.

Сергій Лавров ТАСС

За словами Авакова, Зеленський поводився на переговорах із Путіним дуже гідно, оскільки серйозно підготувався до поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський завив, що переговори з главою Росії Володимиром Путіним були ускладнені тим, що у них занадто відрізняються темпераменти.

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