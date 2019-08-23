"Досить фото з пляжу!" Захарова знову взялася вчити Зеленського

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова знову почала критикувати президента України Володимира Зеленського за його пост про неможливість повернення країни-агресора у "Велику вісімку" до деокупації Криму і Донбасу.

Цього разу їдкими репліками скандальна російська дипломатка вибухнула в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова Скріншот відео

"Можна почати з того, що ми знаємо блогера пана Зеленського, який є президентом України. Можна і на цю тему почати міркувати. Але світ перебуває в очікуванні якихось конкретних кроків. Скільки було обіцяно, скільки кредитів його команда роздала людям і змусила їх повірити, що у них є майбутнє. Це не докір, це суверенна держава, але якщо весь світ займається проблемами цієї держави, то, напевно, вже пора від фотографій з пляжу і блогерства переходити до реальної політики", – їдко звернулася Захарова до глави української держави.

Крім того, вона дорікнула йому нерозумінням суті своєї професії і ступеня відповідальності за тих, хто за нього проголосував.

"Можна скільки завгодно бути захопливим, привабливим, але це професія. І коли ти береш відповідальність за якусь справу (в цьому випадку за народ), то потрібно вивіряти кожне слово. А ось так просто заліпити якусь фразу в соціальних мережах, думаючи, що і так зійде, – ні, так не зійде!" – уїдливо зазначила речник МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.

Речник МЗС РФ Марія Захарова цю заяву дозволила собі назвати "безглуздим набором літер" і заявила, що "буде по-братськи консультувати Зеленського".

Її яскраво поставили на місце перший віцеспікер Верховної Ради України Ірина Геращенко та народний депутат України VIII скликання Володимир Ар'єв (БПП). Вони сказали, що замість їдких повчань президенту України Захаровій варто було б зайнятися порадами для лідера своєї країни – Володимира Путіна.

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