Дорогі авіаквитки і нафта: на Близькому Сході назвали небезпеку "закриття" неба над Іраном

Закриття повітряного простору для авіасполучення над Іраном та Іраком внаслідок катастрофи літака Boeing 737 у Тегерані (Іран) може завдати величезних збитків авіакомпаніям, що здійснюють перевезення в цьому регіоні.

Ще одним негативним наслідком такого рішення може стати істотне подорожчання авіаквитків і підвищення світової ціни на нафту. Про це зазначено на офіційній сторінці лівійської авіаційної спільноти Fly Cyrenaica, передає OBOZREVATEL.

Зокрема авіакомпанія Qatar Airways може втратити близько 65% своїх доходів. Причина полягає в тому, що через відсутність дипломатичних відносин між Катаром, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єгиптом внаслідок катарської дипломатичної кризи, літаки Qatar Airways не мають права заходити у повітряний простір цих держав.

Qatar Airways

Як писав OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані. Серед загиблих пасажирів були дві українки.

На думку російського авіаційного експерта Вадима Лукашевича, трагедії можна було б уникнути, якби небо над Іраном було закрите. Він наголосив, що катастрофа трапилася у "найгарячішій на сьогодні точці планети".

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