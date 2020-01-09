Головна Новини
9 січня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Дорогі авіаквитки і нафта: на Близькому Сході назвали небезпеку "закриття" неба над Іраном

1.3т
Читати матеріал російською

Закриття повітряного простору для авіасполучення над Іраном та Іраком внаслідок катастрофи літака Boeing 737 у Тегерані (Іран) може завдати величезних збитків авіакомпаніям, що здійснюють перевезення в цьому регіоні.

Ще одним негативним наслідком такого рішення може стати істотне подорожчання авіаквитків і підвищення світової ціни на нафту. Про це зазначено на офіційній сторінці лівійської авіаційної спільноти Fly Cyrenaica, передає OBOZREVATEL.

Зокрема авіакомпанія Qatar Airways може втратити близько 65% своїх доходів. Причина полягає в тому, що через відсутність дипломатичних відносин між Катаром, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єгиптом внаслідок катарської дипломатичної кризи, літаки Qatar Airways не мають права заходити у повітряний простір цих держав.

Qatar Airways

Qatar Airways

Новини
Катастрофа в Ірані: американська компанія зібрала ексклюзивні дані щодо руху літака

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Світові ціни на нафту
Місце
Іран
Теги
Авіакатастрофа авіабілети
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги