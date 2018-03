Допомогли Трампу і Brexit: подробиці скандалу зі збором даних в Facebook

Від засновника Facebook Марка Цукерберга зажадали свідчень у справі про скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів соціальної мережі і ймовірно внесла вагомий вклад в перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вплинула на результати референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Як пише La Repubblica, до Цукерберга вже звернулися представники влади низки країн світу і різних відомств. При цьому, газета зазначає, що поки неясно, чи погодиться він дати свідчення.

Британський омбудсмен по захисту даних Елізабет Денхам запросила ордер на обшук в офісі Cambridge Analytica для перевірки серверів компанії.

"Я піду в суд, щоб отримати ордер на обшук. Ми повинні дістатися туди, ми повинні проаналізувати їх бази даних, ми повинні проаналізувати сервери і зрозуміти, які дані були оброблені або видалені", - сказала вона.

"Ми запросили Марка Цукерберга в Європейський парламент. Facebook повинен роз'яснити перед представниками 500 мільйонів європейців, що персональні дані не були використані для маніпулювання демократією", - написав глава ЄП Антоніо Таяні в своєму мікроблозі в Twitter .

Аналогічне прохання висловив парламент Німеччини. У свою чергу, італійське Управління зв'язку також направило запит в Facebook щодо використання аналітики даних в цілях політичної комунікації з боку третіх осіб.

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова заявила, що дані 50 млн користувачів могли бути використані для політичної вигоди.

"Тому Facebook повинен відповісти за звернення з особистою інформацією, а Євросоюз використає всі юридичні заходи для захисту своїх громадян", - зазначила вона.

У справу також втрутився Білий дім.

"Президент США Дональд Трамп вважає, що американські права на недоторканність приватного життя повинні бути захищені. Ми будемо раді, якщо Конгрес або інші агентства захочуть вивчити справу", - сказав заступник прес-секретаря Білого дому Радж Шах.

Крім того, Федеральна торгова комісія США, яка займається захистом прав споживачів, почала розслідування про можливе порушення умов захисту персональних даних компанією Cambridge Analytica.

При цьому, підкреслює La Repubblica, в 2011 році Facebook отримав згоду користувачів на деякі зміни в настройках конфіденційності.

Згідно зі звинуваченням, соціальна мережа, можливо, вводила в оману споживачів, змушуючи їх ділитися більш особистою інформацією, ніж вони припускали. Facebook також підозрюють в зміні деяких налаштувань без повідомлення клієнтів. Якщо порушення підтвердяться, Федеральна торгова комісія має право штрафувати компанію на тисячі доларів в день.

Скандал позначився і на фінансах соціальної мережі. На тлі скандалу акції Facebook обвалилися на 7%, що стало найбільшим падінням для компанії з 2012 року, її капіталізація знизилася майже на $ 40 млрд, а Цукерберг втратив $ 5,5 млрд за півдня.

За словами The New York Times, Facebook покине глава служби безпеки даних Алекс Стамос.

"Не дивлячись на чутки, я повністю прихильний своїй роботі над Facebook. Правда, моя роль змінилася. В даний час я приділяю більше часу оцінці ризиків безпеки і роботі над безпекою на виборах (в Конгрес США в листопаді 2018 року. - Ред.)" , - прокоментував Стамос в своєму мікроблозі в Twitter.

У свою чергу, джерела Reuters у Facebook уточнили, що відставка глави служби безпеки даних соцмережі відбудеться в серпні.

Тим часом, Facebook доручив компанії Stroz Friedberg, яка спеціалізується на цифрових судово-медичних розслідуваннях, перевірити, чи є у Cambridge Analytica дані, які від соцмережі вимагають видалити.

Cambridge Analytica збирала дані за допомогою програми "This is your digital life", яка отримувала дані по API Facebook. Його розробив росіянин, професор Кембриджського університету Олександр Коган.

"Я не російський шпигун, і я готовий поговорити з ФБР і Американським конгресом. Ми ніколи не говорили, що наш проект був націлений на університетські дослідження", - прокоментував він скандал CNN.

Додаток "This is your digital life" завантажили більше ніж 270 тисяч користувачів. Він відстежував географічне розташування, зміст сторінок, яким користувачі ставили "лайк", а також діяльність друзів, зокрема доступ до їх даних в соцмережі.

Зараз тиск на соціальну мережу збільшився, тому що, згідно з розслідуванням, Facebook знав про незаконне використання даних користувачів ще в 2015 році, але не вжив жодних дій щодо додатку.

Як повідомляв "Обозреватель", Cambridge Analytica користується незаконними методами в роботі. Так, компанія займається хабарництвом, підробляє документи і використовує послуги колишніх шпигунів і секс-робітниць з України