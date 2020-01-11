Допомагали швейцарці: США підловили на таємних переговорах із Іраном

США та Іран останніми днями вели таємні переговори, обмінюючись секретними посланнями через працівників посольства Швейцарії в Тегерані.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на американських високопосадовців. Журналісти наголосили, що "їхня тональність була зваженіша, ніж публічні заяви політиків".

Перше послання від американців іранці нібито отримали через декілька годин після вбивства в міжнародному аеропорту Багдада генерала Касема Сулеймані.

США та Іран вели таємні переговори після вбивства генерала Касема Сулеймані

Стверджується, що в ньому адміністрація президента США Дональда Трампа "наполегливо просила іранську владу відмовитися від ескалації конфлікту". Водночас надалі, роз'яснюючи свою позицію Білого дому, таким каналом зв'язку в посольстві Швейцарії почали користуватися й самі іранці.

"В пустелі навіть крапля води дуже важлива", – заявив журналістам один із чиновників Ірану, підтвердивши наявність каналу зв'язку його країни зі США.

Зі свого боку швейцарські дипломати пояснили, що повідомлення приходять у вигляді факсів на апарат, доступ до якого в посольстві мають лише декілька людей. Далі дипломатичними каналами швейцарці передають отримані послання зацікавленим сторонам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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