Допомагали швейцарці: США підловили на таємних переговорах із Іраном

США та Іран останніми днями вели таємні переговори, обмінюючись секретними посланнями через працівників посольства Швейцарії в Тегерані.
Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на американських високопосадовців. Журналісти наголосили, що "їхня тональність була зваженіша, ніж публічні заяви політиків".
Перше послання від американців іранці нібито отримали через декілька годин після вбивства в міжнародному аеропорту Багдада генерала Касема Сулеймані.
США та Іран вели таємні переговори після вбивства генерала Касема Сулеймані
Стверджується, що в ньому адміністрація президента США Дональда Трампа "наполегливо просила іранську владу відмовитися від ескалації конфлікту". Водночас надалі, роз'яснюючи свою позицію Білого дому, таким каналом зв'язку в посольстві Швейцарії почали користуватися й самі іранці.
"В пустелі навіть крапля води дуже важлива", – заявив журналістам один із чиновників Ірану, підтвердивши наявність каналу зв'язку його країни зі США.
Зі свого боку швейцарські дипломати пояснили, що повідомлення приходять у вигляді факсів на апарат, доступ до якого в посольстві мають лише декілька людей. Далі дипломатичними каналами швейцарці передають отримані послання зацікавленим сторонам.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий у ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Збройні сили США, враховуючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності.
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