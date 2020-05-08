Допомагає вижити: італійські медики знайшли перспективні ліки від важкої форми COVID-19

Препарат анакінра, який використовують для лікування артриту, може бути корисним для пацієнтів із важкою формою COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, вчені з італійської лікарні Сан-Раффаеле провели коротке дослідження на 45 пацієнтах, у результаті якого встановили, що анакінра може послабити цитокіновий шторм (реакція на вірус, під час якої імунна система знищує сама себе).

Дослідження проводили 21 день. 29 пацієнтам, підключеним до ШВЛ, давали гидроксихлорохин, лопінавір/ритонавір, а також анакінру, яку вводять внутрішньовенно. Ще 16 осіб отримували стандартну медичну допомогу без цих препаратів.

В результаті у 72% з 29 осіб покращився стан дихальної системи і зменшення ознак цитокінового шторму. 56% пацієнтів вижили саме завдяки цим препаратам.

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"Наше дослідження є першим, яке передбачає, що висока доза анакінри від артриту може блокувати надмірну реакцію імунної системи, викликану COVID-19", – сказав доктор Гіло Каваллі, фахівець із внутрішніх хвороб у Сан-Раффаеле.

Як дослідники з лікарні, так і незалежні експерти зазначають, що результати виглядають перспективними, однак, необхідно провести повноцінне дослідження, щоб переконатися у працездатності препарату.

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