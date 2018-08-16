"Донбас - в Україну": у Раді Федерації РФ відзначилися цинічною брехнею про Кремль-"миротворець"

Член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Олег Морозов нахабно заявив, що країна-агресор нібито всіляко намагається повернути тимчасово окуповані території Донбасу до складу України, а вона цьому опирається (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Таким чином він відреагував на підозри США про підготовку Російської Федерації до пробивання сухопутного коридору до анексованого Криму. Свою цинічну промову про "миротворчі" поривання Кремля Морозов озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

"На чому, на яких фантазіях може грунтуватися ось ця дурість про те, що, ось, буде пробиватися цей сухопутний коридор, коли Росія язика стерла в закликах усіх учасників цього конфлікту зайти до Мінська і вирішити проблему таким чином, щоб Донбас інтегрувався до складу нинішньої України на тих умовах, які прописані в Мінську!" - збрехав він, намагаючись виставити Росію не як агресора, який окупував території суверенної держави, а як "адвоката" України у тривалому кровопролитному конфлікті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше координатор "Інформаційного спротиву", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук розповів, як РФ намагатиметься "запхати" захоплений Донбас назад в Україну. За його словами, перша мета окупантів - домогтися приходу до влади в Україні проросійських сил.