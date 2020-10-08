Трампа звинуватили в довірі до Путіна, зіркою стала муха: в США провели новий раунд передвиборчих дебатів

У США у вівторок, 6 жовтня, пройшли дебати між віцепрезидентом США Майком Пенсом і кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії Камалою Харріс.

Під час дебатів, які проходили в місті Солт Лейк Сіті і тривали 90 хвилин, представники Дональда Трампа і Джо Байдена встигли посперечатися про Україну і згадали про президента РФ Володимира Путіна, передає Голос Америки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Так, Харріс заявила, що Трамп нібито зраджує друзів і партнерів країни у світі і НАТО, і більше вірить світовим лідерам, включаючи Путіна, ніж даним американської національної розвідки.

Як підтвердження вона нагадала повідомлення американської розвідки про те, що Росія нібито втручалася у вибори в США у 2016 році і намагається втручатися в нинішні. Крім того, Харріс підняла тему про приписувані Росії виплати представникам забороненого в РФ руху "Талібан" за замах на американських солдатів в Афганістані.

"Трамп зрадив наших друзів", – сказала вона, звинувативши президента в тому, що внаслідок його зовнішньої політики погіршилися відносини США із союзниками і партнерами у світі, включаючи НАТО.

Зі свого боку Пенс під час цієї перепалки згадав про Україну. Він звинуватив демократів у тому, що більше трьох років вони намагалися поставити під сумнів легітимність президентства Трампа і хотіли оголосити йому імпічмент "через один телефонний дзвінок" (йдеться про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні 2019 року, який став причиною розгляду процедури імпічменту в Конгресі США).

Крім того, сторони обговорювали боротьбу з коронавірусом у країні. Харріс звинуватила адміністрацію Трампа в тому, що вона приховала правду від американців, що призвело до сотень тисяч смертей і мільйонів заражень. Пенс зі свого боку заявив, що вина за наслідки поширення вірусу лежить на Китаї та ВООЗ, які приховали інформацію на початку пандемії.

Далі ведуча виносила на обговорення інші ключові теми цієї кампанії: економіка, кліматичні зміни, відносини з Китаєм, Верховний суд, охорону здоров'я, поліцейську брутальність.

Одним із головних "героїв" дебатів стала муха, яка сіла на зачіску представника Білого дому. Користувачі соцмереж назвали комаху "спеціальним гостем", "переможцем дискусії" і гідним кандидатом на пост віцепрезидента.

"Так приємно бачити на сцені двох кандидатів, гідних стати віцепрезидентом: Камалу Харріс і муху на голові Майка Пенса", – зіронізував користувач під ніком Paul Fairie.

"Якби Камала Харріс сказала, що у Майка Пенса була муха на голові, Пенс заперечував би це, а Трамп провів би мітинг, заперечуючи існування мухи", – зазначив у Twitter JRehling.

На думку користувача Greg Olear, у дебатах перемогла Камала Харріс. Друге місце він віддав мусі, а третє – Майклу Пенсу.

Нагадаємо, у США проходять дебати кандидатів у віцепрезиденти США. Перший раунд дебатів кандидатів у президенти – Трампа і Байдена – пройшов 29 вересня. Чергові дебати між ними заплановані на 15 жовтня.