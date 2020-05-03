"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

Президент США Дональд Трамп анонсував показ фільму "Український обман: імпічмент, гроші Байдена, масові вбивства", який був знятий на тлі скандалу з імпічментом американського глави.

Відповідні пости в неділю, 3 травня, Трамп зробив у своїх акаунтах у соціальних мережах. Стрічка повторно транслюватиметься на телеканалі One America News.

"Містифікація з імпічментом буде викрита. Божевільна Ненсі (Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників Конгресу США. – Ред.) нічого не робить, ось чому її вперше викинули як спікерку. Крім того, вона повинна повернутися до Вашингтона негайно!" – написав президент.

Дональд Трамп анонсував фільм про Україну Ілюстрація

Автором документального фільму є колишній радник глави США, політичний експерт Майкл Капуто. Нещодавно він був призначений головним спікером Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США на період пандемії.

У 50-хвилинному матеріалі більш як половина часу присвячена Україні. Зокрема, йдеться про роль президента Барака Обами та його адміністрації у відстороненні Віктора Януковича 2014 року, про розстріли на Майдані, корупційні зв'язки в Україні сім'ї ексвіцепрезидента Джо Байдена, втручання українських чиновників у президентські вибори в США 2016 року на боці кандидата від Демпартії США тощо.

У фільмі також фігурує невідомий чоловік у масці. Побажавши залишитися невідомим, він розповів про те, що особисто стріляв і в учасників протесту, і в правоохоронців, щоб посіяти хаос вранці 20 лютого 2014 року.

Більш детально про документалку читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новим послом США в Україні може стати стратегічний радник від Сполучених Штатів у Міністерстві оборони та Збройних силах України Кіт Дейтон. Відповідну кандидатуру висунув американський президент Дональд Трамп.