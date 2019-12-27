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28 грудня • оновлено в 02:30
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Раптово помер фіндиректор всесвітньо відомої мережі піцерій: що сталося

1.7т
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Фінансовий директор мережі піцерій Domino's Pizza Group Девід Бауернфайнд раптово загинув під час відпочинку на на Маврикії.

Нещасний випадок стався 26 грудня, йдеться в заяві пресслужби компанії. Чоловікові був 51 рік.

"Ми глибоко вражені та засмучені цими трагічними новинами. Від імені нашої ради директорів, колег і франшиз ми висловлюємо щирі співчуття дружині Девіда Ніколетті і його доньці Орнеллі, а також його родичам і друзям", – заявив головний виконавчий директор Domino's Девід Уайлд.

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Domino's Pizza

Domino's Pizza

corporate.dominos.co.uk

Як дізналися журналісти, Бауернфайнд був на відпочинку разом із сім'єю. Він загинув під час сноркелінга – плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою.

Domino 's Pizza Group PLC – велика міжнародна мережа доставки піци швидкого приготування. Вона була заснована у Великобританії в 1960-х роках. Мережа широко поширена по всьому світу. В Україні вона працює з 2010 року.

Девід Бауернфайнд отримав посаду фінансового директора компанії в жовтні 2018 року. До цього займав цю посаду на тимчасовій основі.

Девід Бауернфайнд

Девід Бауернфайнд

LB.ua

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Автор
Богдана Васильченко
Тег
смерть
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