Раптово помер фіндиректор всесвітньо відомої мережі піцерій: що сталося

Фінансовий директор мережі піцерій Domino's Pizza Group Девід Бауернфайнд раптово загинув під час відпочинку на на Маврикії.

Нещасний випадок стався 26 грудня, йдеться в заяві пресслужби компанії. Чоловікові був 51 рік.

"Ми глибоко вражені та засмучені цими трагічними новинами. Від імені нашої ради директорів, колег і франшиз ми висловлюємо щирі співчуття дружині Девіда Ніколетті і його доньці Орнеллі, а також його родичам і друзям", – заявив головний виконавчий директор Domino's Девід Уайлд.

Domino's Pizza corporate.dominos.co.uk

Як дізналися журналісти, Бауернфайнд був на відпочинку разом із сім'єю. Він загинув під час сноркелінга – плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою.

Domino 's Pizza Group PLC – велика міжнародна мережа доставки піци швидкого приготування. Вона була заснована у Великобританії в 1960-х роках. Мережа широко поширена по всьому світу. В Україні вона працює з 2010 року.

Девід Бауернфайнд отримав посаду фінансового директора компанії в жовтні 2018 року. До цього займав цю посаду на тимчасовій основі.

Девід Бауернфайнд LB.ua

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