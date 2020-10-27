Доля Путіна вирішиться на виборах США

Ігор Ейдман Світ 12:06, 27.10.2020

Доленосні вибори

Доля Путіна може зважитися на виборах, але не російських, а американських. Якщо переможе Байден і демократи візьмуть більшість в сенаті, вони змусять путінську владу відповісти за приниження, допомога Трампу, злом і слив своєї пошти та інші провокації. Швидше за все, буде дуже серйозне розслідування втручання Росії в американські вибори, а за його результатами жорсткі безпрецедентні санкції, фактично видавлюють Росію з світових ринків. Їх можна було б порівняти з санкціями, введеними після радянської окупації Афганістану, якби не одне принципове "але". СРСР був країною практично з автаркії в економіці. Путінська Росія тісно інтегрована в світові ринки і залежна від них. Жорсткі санкції можуть мати катастрофічні наслідки: обвальне падіння курсу рубля в поєднанні з таким же відтоком капіталів, арешт олігархічних активів на Заході, банківська криза, дефолт державних корпорацій і банків за своїми борговими зобов'язаннями. Тільки такий економічний хаос здатний привести до політичних катаклізмів і краху режиму.

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