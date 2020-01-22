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22 січня • оновлено в 15:00
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Доля "чорних скриньок" літака МАУ: Іран поставив крапку в суперечці

2.4т
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Розшифруванням "чорних скриньок" літака МАУ, який збили у Тегерані, займатимуться в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба іранського уряду, передає телеканал Al Arabiya.

"Розшифрування бортових самописців українського лайнера, що зазнав аварії під Тегераном, буде проведене на території Ірану", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що голова комісії з розслідування аварій Іранської організації цивільної авіації Хасан Резейфар заявив, що Іран самостійно розшифровуватиме "чорні скриньки" зі збитого літака Boeing 737.

Раніше Україна надіслала повторний запит Ірану про видачу "чорних скриньок". При цьому Іран погодився відправити самописці для розшифрування до Франції. Чому комісія передумала, не уточнили.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, що спочатку Іран, Канада і Україна отримають доступ до "чорних скриньок" на іранській землі, а після їх передадуть нашій країні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ розбився літак Авіакатастрофа Boeing
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Вочевидь, за допомогою кассабських ікспердів.
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