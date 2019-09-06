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8 вересня • оновлено в 11:31
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Доказів достатньо: у Bellingcat назвали причину звільнення Цемаха

17.5т Читати матеріал російською

Фігуранта справи рейсу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха випустили з-під варти, оскільки у Спільної слідчої групи (JIT) вже достатньо доказів причетності Росії до катастрофи.

Таку думку висловив розслідувач Bellingcat Христо Горзєв, пише "Радіо Свобода".

"Це було несподівано до вчорашнього вечора, коли дізналися, що його справа буде розглядатися в суді. Тоді з'явилися версії, що, швидше за все, це підготовка до обміну 33 або 34 військовополонених з обох сторін. Ще тиждень тому ми знали, що з Москви надійшов ультиматум якщо не буде внесено до списків пана Цемаха, то ніхто з 33 засуджених не буде звільнений", – поділився він.

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Bellingcat назвала причину звільнення Цемаха

Bellingcat назвала причину звільнення Цемаха

Еспресо

За словами Горзєва, Україна і міжнародна слідча група у Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що в офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до катастрофи МН17.

"Із точки зору доказової бази нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила так багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить. Те, чого всі позбуваються, – більш висока легітимність, оптична об'єктивність судового процесу. Немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій. Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди говоритимуть, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес матиме достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок", – впевнений він.

Христо Горзєв

Христо Горзєв

ВВС

Горзєв висловив думку, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством деталями переговорів щодо обміну. На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" його причетності до збивання літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Тег
Боїнг МН17
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А че это осло*бы из Billingcat про украинскую ракету на месте падения Боинга молчат?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Алексей Смирнов, Потому, что лапоть щихлебаев, ни какой украинской ракеты не было и быть не могло. Слушай больше выводов ПО Антей и телепередачи с Скабеевой, Поповым, Киселевым и Соловьевым они вам на месте трагедии соберут всех в кучу и свидетелей атаки украинских истрибителей, и испанского диспетчера, и украинскую ракету привезут, а если надо то и самолет украинских ВВС туда притянут. Вы только врать научились и то по-дохлому. Недаром вас называют империя лжи, по подобию Совка, хотя Совок был империей зла.
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Махов Макс
Махов Макс
Алексей Смирнов, украинская ракета? С украинского бука, которого спрятали в Расеи, злые биндеравцы. Ты вислоухий пургу не гани. Пакади рогатку с которой полетела украинская рокета! Бгггггаааа
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств о причастности России," Группа случайно не накопила доказательств причастности диспетчера из Днепропетровска Анны Петренко? В объективных доказательствах нет случайно ее тела? Ну и так далее...
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Махов Макс
Махов Макс
Стук Пиздюль, а пакажика нам с какой рогатки полетела ракета. Анна Петренко, диспетчер из Днепропетровска, сестра лётчика Волошина, который отец испанского диспетчера, сидящего в португальском СИЗО. Х*йлопутин не отмажется, а к*цапам позор,муак всегда. Бгггггаааа
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Голованов Сергей, ок. Аналогично. Доказательство причастности России там же, где и учитель физкультуры, больной старик Цемах и прочие мультяшные зенитчики из славного города Курска.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А доказательств у совместной следственной группы о причастности России к катастрофе уже больше чем было у спецпрокурора Мюллера о причастности России к выборам Трампа? Если нет, то ройте глубже, а то омериканцы обкакались и совместная следственная группа обкакаецца. А оно вам нада?
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Pavlov Dmiyty, Посмотрим на суде, кто обкакаца?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Pavlov Dmiyty, хорошо высрался глист, бумажку хоть имеешь? или по старинке-лопухом?
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