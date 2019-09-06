Доказів достатньо: у Bellingcat назвали причину звільнення Цемаха

Фігуранта справи рейсу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха випустили з-під варти, оскільки у Спільної слідчої групи (JIT) вже достатньо доказів причетності Росії до катастрофи.

Таку думку висловив розслідувач Bellingcat Христо Горзєв, пише "Радіо Свобода".

"Це було несподівано до вчорашнього вечора, коли дізналися, що його справа буде розглядатися в суді. Тоді з'явилися версії, що, швидше за все, це підготовка до обміну 33 або 34 військовополонених з обох сторін. Ще тиждень тому ми знали, що з Москви надійшов ультиматум – якщо не буде внесено до списків пана Цемаха, то ніхто з 33 засуджених не буде звільнений", – поділився він.

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За словами Горзєва, Україна і міжнародна слідча група у Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що в офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до катастрофи МН17.

"Із точки зору доказової бази нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила так багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить. Те, чого всі позбуваються, – більш висока легітимність, оптична об'єктивність судового процесу. Немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій. Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди говоритимуть, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес матиме достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок", – впевнений він.

Христо Горзєв ВВС

Горзєв висловив думку, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством деталями переговорів щодо обміну. На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" його причетності до збивання літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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