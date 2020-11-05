У квартиру до символу білоруських протестів Багінської ввірвалися силовики. Фото та відео

Силовики 5 листопада провели обшуки вдома в 73-річної Ніни Багінської, яка є символом білоруських протестів.

Слідчі дії проводилися з 19:00 у справі, у якій фігурує онука жінки, повідомляє правозахисний центр "Весна" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обшуки вже завершили, із квартири Багінської нічого не вилучили, активістку не затримали.

Жінка розповіла, що до неї зайшло троє людей у чорній формі без розпізнавальних знаків і балаклавах. За даними ЗМІ, усього силовиків було близько 10.

Нагадаємо, що Ніна Багінська не раз брала участь в акціях протесту проти результатів виборів президента. Вона навіть вступала в протистояння із силовиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю жінка розповідала, що є активісткою з 1988 року. За її словами, протягом цього часу влада за участь в акціях протесту оштрафувала її на 16 тисяч доларів і заарештувала дві дачі.