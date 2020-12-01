Дочка Скрипаля після років мовчання зателефонувала рідним і зізналася, де батько

Дочка колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля Юлія зателефонувала двоюрідній сестрі Вікторії в Росію і розповіла, що батько живе на державному об'єкті в Англії.

Стенограму телефонної розмови виклало видання MK.ru. Спілкування між сестрами тривало близько години.

Юлія розповіла, що живе окремо від батька через обмеження, пов'язаних з безпекою.

Після отруєння "Новачком" її здоров'я вже повністю відновилося, а батько живе з трахеостомою – трубкою, яку вводять в трахею для забезпечення надходження повітря до дихальних шляхів. Пошкодження дихальних м'язів було викликано отруєнням.

Трубку міняють раз на 3-4 місяці через коронавірус.

Втім чоловік намагається займатися спортом на біговій доріжці і силових тренажерах. Разом з ним постійно проживає медпрацівник.

Юлія зізналася, що вони з батьком намагаються не розмовляти на тему отруєння, оскільки чоловік відчуває свою провину перед донькою.

"Йому дуже шкода, що мене на цей маховик репресій накрутило випадково з ним. Він собі цього пробачити не може ніяк. Я кажу: та годі, все нормально, добре, що я приїхала. А був би один, ніхто тебе в будинку не знайшов би, так би і помер. Ми хоч були на вулиці, в людному місці. А так би точно жодного шансу не було, якби він один був", – розповіла жінка.

Вона уточнила, що як і раніше має російське громадянство і вид на проживання у Великобританії.

Скрипаль спростувала інформацію ЗМІ про те, що вона постійно переміщається світом.

"Я приколююсь, що не знаю, де я побувала. Дуже хочу в Нову Зеландію, але, на жаль, поки ніяк", – сказала вона.

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