Дочка Скрипаля після років мовчання зателефонувала рідним і зізналася, де батько
Дочка колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля Юлія зателефонувала двоюрідній сестрі Вікторії в Росію і розповіла, що батько живе на державному об'єкті в Англії.
Стенограму телефонної розмови виклало видання MK.ru. Спілкування між сестрами тривало близько години.
Юлія розповіла, що живе окремо від батька через обмеження, пов'язаних з безпекою.
Після отруєння "Новачком" її здоров'я вже повністю відновилося, а батько живе з трахеостомою – трубкою, яку вводять в трахею для забезпечення надходження повітря до дихальних шляхів. Пошкодження дихальних м'язів було викликано отруєнням.
Трубку міняють раз на 3-4 місяці через коронавірус.
Втім чоловік намагається займатися спортом на біговій доріжці і силових тренажерах. Разом з ним постійно проживає медпрацівник.
Юлія зізналася, що вони з батьком намагаються не розмовляти на тему отруєння, оскільки чоловік відчуває свою провину перед донькою.
"Йому дуже шкода, що мене на цей маховик репресій накрутило випадково з ним. Він собі цього пробачити не може ніяк. Я кажу: та годі, все нормально, добре, що я приїхала. А був би один, ніхто тебе в будинку не знайшов би, так би і помер. Ми хоч були на вулиці, в людному місці. А так би точно жодного шансу не було, якби він один був", – розповіла жінка.
Вона уточнила, що як і раніше має російське громадянство і вид на проживання у Великобританії.
Скрипаль спростувала інформацію ЗМІ про те, що вона постійно переміщається світом.
"Я приколююсь, що не знаю, де я побувала. Дуже хочу в Нову Зеландію, але, на жаль, поки ніяк", – сказала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія - Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених - Олександр Петров і Руслан Боширов.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепига.
При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився у Британії після замаху.
Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті екс-полковника ГРУ і знищення доказів".