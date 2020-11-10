Дочка Назарбаєва виявилася власницею будинку Шерлока Голмса в Лондоні

Будинок у Лондоні на Бейкер-стріт 221-B, у якому нібито жив герой оповідань Артура Конана Дойла Шерлок Голмс, належить дочці колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Дарізі.

Про це повідомило The Times. Інформація про власника знаменитої нерухомості спливла під час розслідування Source Material.

Журналісти спостерігали за процесом проти Даріги Назарбаєвої щодо іншої її нерухомості у Великобританії. Правоохоронці запідозрили, що з її допомогою жінка відмиває гроші.

Незважаючи на те, що справу згодом закрили, інформація про нерухомість дочки Назарбаєва стала доступною.

Виявилося, що сім'я Назарбаєва володіє не тільки будинком на Бейкер-стріт 221-B, але й землею та будинками з 215-го по 237-й номери.

Загальна вартість нерухомості становить майже 140 млн фунтів стерлінгів (близько 185 млн доларів). У публікації сказано, що 90% власності на Бейкер-стріт належало дочці колишнього лідера Казахстану, а 10% – її синові Нуралі Алієву.

Даріга Назарбаєва були спікером парламенту Казахстану, проте президент країни Касим-Жомарт Токаєв 2 травня 2020 року звільнив її з цієї посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Великобританії заарештувала два особняки і квартиру в Лондоні, які належать родичам першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Арешт було накладено ще навесні 2019 року, але лише 11 березня 2020 року суд дозволив озвучити імена власників.

Раніше онук Назарбаєва Айсултан попросив у Великобританії політичного притулку. Водночас він поскаржився на величезний тиск із боку своєї сім'ї.