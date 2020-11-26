Представники “Газпрому” продукують браві рапорти, проте добудова “Північного потоку-2”, покликаного допомогти Росії відмовитися від транзиту через українську ГТС, поки що відкладається

Більш того, експерти вважають, що “Газпрому” доведеться замовляти додаткові потужності для прокачування сировини через українську ГТС у тому випадку, якщо він захоче збільшити поставки до Європи, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Причин такого розвитку подій чимало. Перша з них - американські санкції, прощальний подарунок адміністрації Дональда Трампа Володимиру Путіну. При цьому існує можливість того, що нова американська адміністрація буде значно жорсткішою по відношенню до кремлівських “гопників”. Адже Джозеф Байден, на відміну від свого емоційного попередника, ніяких особистих симпатій до Володимира Путіна не відчуває і ніяких ілюзій на його рахунок не має.

Друга причина пов'язана із можливостями “летючого голландця” “Газпрому”, трубоукладача “Академік Черський”. Після відмови західних компаній від участі у будівництві “Північного потоку-2” це судно залишилося останнім шансом “Газпрому”. Але у зимових кліматичних умовах “Академік Черський” працювати не зможе, а навесні, можливо, вдасться посилити погоду політикою і новими санкціями. Українську позицію посилює також затримка із будівництвом сербської ділянки “Турецького потоку”, про яку стало відомо днями: її повинні були ввести в дію до кінця цього року, але тепер кажуть про весну 2021-го.

При цьому потрібно розуміти одну просту річ: питання навіть не у грошах. Рано чи пізно український транзит дійсно зупиниться - просто тому, що Росія програє на газових ринках. Справа - у часі. Поки Володимир Путін працює президентом Росії, він буде прагнути обійти Україну за допомогою альтернативних маршрутів просто для того, щоб “розчистити” можливість для військових дій на українській території, окупації України. Але після відходу Путіна або краху його мафіозного режиму вся небезпека припинення транзиту зведеться виключно до питань економічної кон'юнктури.

Саме до цього часу нам і потрібно зберегти транзит.