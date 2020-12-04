Добровольці розповіли про самопочуття після вакцинації проти COVID-19

Протикоронавірусні вакцини від Pfizer&BioNTech і Moderna довели свою ефективність у 95% випадків, а їхні розробники отримали дозвіл на використання серед населення у США. Але оскільки технологія щеплення нова, у багатьох вона викликала запитання і деякі побоювання.

Через це добровольці, котрі погодилися першими випробувати на собі ці препарати, розповіли про свої відчуття. Зокрема, зізналися, чи було це схоже на щеплення проти грипу і з якими побічними ефектами вони зіткнулися пізніше, повідомляє CNN.

Зазначається, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) затвердило ці дві вакцини, які використовують нову технологію мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота).

Роблячи щеплення, людині вводять малу дозу цього конкретного коронавірусу (SARS-CoV-2), зокрема, білка-шипа. Коли організм його отримує, він починає виробляти протеїн-шип. Це, зі свого боку, запускає імунну систему, яка розпізнає спайковий білок як "чужорідний", і виробляє проти нього антитіла. Тому, коли людина заражається справжнім вірусом, її організм уже готовий боротися з ним.

Для обох вакцин-кандидатів потрібно отримати дві дози: друга робиться через декілька тижнів після першої, для посилення реакції. Результати дослідження показують, що ефективність кожної вакцини Pfizer&BioNTech і Moderna становить приблизно 95%.

Один із учасників випробування препарату від Moderna сказав, що вакцинація – це "безумовно не прогулянка в парку", але він обов'язково зробить її знову. Так, 24-річний недавній випускник коледжу, який проживає в районі Бостона, Ясір Баталві зізнався, що почувався безпорадним, оскільки пандемія сильно вплинула на життя людей, зокрема на кошти для існування. За його словами, він трохи нервував, закочуючи рукав перед щепленням, а особливо – коли йому дали підписати 22-сторінкову форму згоди. Але водночас почувався так, ніби виконує громадянський обов'язок.

"Ін'єкція спочатку здавалася такою самою, як щеплення проти грипу, яка дає лише невелике защемлення в руці. Того вечора, коли я виписався з лікарні, скутість стала трохи більшою. Це можна було подолати, але ви дійсно не відчуваєте, що піднімаєте руку занадто високо над плечем. Однак побічні ефекти досить локалізовані. Я маю на увазі, що це просто дискомфорт у м'язах руки. І все. Насправді це ні на що не впливає, і ти почуваєшся чудово", – зазначив Баталві.

Водночас він підкреслив, що друга доза вакцини була іншою – після неї у нього дійсно виникли досить серйозні симптоми. З ним все було гаразд, поки він лежав у лікарні, а вже вдома він відчув втому й озноб. Однак лікарі-дослідники пояснили, що це нормальна реакція організму на препарат.

"Це означає, що ваша імунна відповідь працює на вас. Ви повинні бути задоволені цим... Тепер ви перебуваєте в набагато кращому стані, щоб боротися із цим жахливим вірусом, який убив багато людей і може викликати безліч довгострокових ускладнень", – сказав експерт із вакцин лікар Пол Оффіт із Дитячої лікарні Філадельфії.

Експерт з інфекційних захворювань лікар Ентоні Фаучі підтвердив його слова. Він додав, що деякі люди нічого не відчувають після ін'єкції, а в інших виникає біль у руці й відчуття невеликого холоду, ніби озноб під час грипу. Тоді як у небагатьох людей піднімається і температура.

"Майже все це проходить протягом 24 або, щонайбільше, 48 годин. Важливо бути чесним із людьми щодо побічних ефектів, які вони можуть відчувати", – пояснив Фаучі.

Головний науковий радник Operation Warp Speed Монсеф Слау заявив, що приблизно у 10-15% імунізованих випробовуваних будуть розвиватися "дуже помітні побічні ефекти" від вакцини.

"Чесно кажучи, порівняно з 95% захистом від інфекції, яка може бути смертельною або серйозно виснажливою, я думаю, що це відповідний баланс", – запевнив він.

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