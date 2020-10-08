Добкін про протести в Білорусі: слава батьці Лукашенку, нехай далі тисне

Колишній народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін підтримав незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону, методи Лукашенка з придушення протестів виправдані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Слава батьці Лукашенку. Тиснув, тисне і нехай далі тисне. Не людей..." – заявив Добкін.

На його думку, Лукашенко здобув перемогу на виборах, він просто вирішив, що має отримати в процентному відношенні "більше, ніж цар".

"Помилився, звичайно. Йому б вистачило 51%", – додав екснардеп.

На питання, навіщо було бити людей, Добкін відповів, що в усі часи існували різні покарання людей.

"Коли було кріпосне право, пороли, на кіл садили. Різне було. Так? В інші часи – там менш витончені страти. За радянських часів навіть психіатрією лікували. Кожна влада себе захищає. Але вона не народ знищує", – вважає він.

На зауваження, що сьогодні молодих білорусів б'ють до синяви кийками і ґвалтують цими кийками, Добкін сказав, що "дебілів вистачає скрізь: і серед тих, хто б'ється з владою, і тих, хто владу захищає".

"Тих, хто ґвалтує, – їх потрібно самих зґвалтувати цими ж кийками. Тут я взагалі навіть без нічого. Але ті, хто стрибають, – молоді, гарні – а де вони будуть через три-чотири роки, якщо не буде Лукашенка? Вони будуть у Польщі, вони будуть у Прибалтиці... Ні, в Прибалтиці не будуть, там нічого робити... У Росії вони будуть", – припустив політик.

Він запитав, яке у протестувальників право, якщо вони не бачать своє майбутнє в Білорусі, кидатися на владу, яка "забезпечує тих, хто виїхати не може, – старих, бюджетників і так далі".

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