Добили не ЗСУ: розкрилася правда про загибель інструктора Прилєпіна

У російському Азбесті відбулися похорони 45-річного бійця приватної військової компанії Вагнера Ігоря Косотурова, який загинув в провінції Дайр-ер-Заур (Сирія) в результаті нападу на війська коаліції США.

Колишнього бійця 12 бригади ГРУ ЗС РФ Косотурова поклали поруч з 38-річним Станіславом Матвєєвим, який також загинув в Сирії і був похований 14 березня, пише Znak.

Попрощатися з Косотуровим приїхало більше сотні людей, йдеться в матеріалі. Вхід на кладовище охороняли казаки. Багато з тих, хто приїхав на похорон, також були в казацькій формі. Зокрема, було чимало тих, хто воював проти України на Донбасі.

У 2015-2016 роках Косотуров сам воював в рядах проросійських терористів "Л/ДНР" і отримав звання капітана. Він же виступав інструктором іноземних найманців і тренував бійців батальйону російського письменника-терориста Захара Прілепіна.

Косотуров отримав поранення і повернувся в РФ. Влітку 2017 року поїхав до тренувального табору ПВК Вагнера поблизу хутора Молькіно Краснодарського краю.

Звідти восени того ж року він потрапив до Сирії. Разом з ним туди ж вирушило, за деякими даними, близько 30 свердловчан.

Як писав "Обозреватель", 7 лютого о районі Дайр-ер-Заура керована з Росії оперативна група з танками і артилерією перетнула узгоджену лінію деескалації, що відокремлює територію режиму президента Асада від території, звільненої "Демократичними силами Сирії", підтримуваними США.

Коли росіяни атакували, штурмовики і дрони США завдали удару у відповідь.

За даними ЗМІ, росіяни їхали на позицію для штурму з безліччю техніки і метою зайняти нафтопереробний завод, коли їх атакувала авіація коаліції США.

Вашингтон заявив, що удар був нанесений для захисту штабу "Сирійських демократичних сил". Влада РФ визнала загибель 5 росіян.

Повідомляється, що загинули в основному найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" , а також спецназівці Міноборони РФ, артилеристи і танкісти.

За даними Reuters, 7 лютого загинуло і було поранено в загальній складності близько 300 найманців російської приватної військової компанії Вагнера.