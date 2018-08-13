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ПолітикаЕкономіка

"Доб'ємося!" Скандальний російський журналіст заговорив про мир з Україною

11.6тЧитати новину російською

Російський пропагандист, військовий кореспондент ВГТРК Олександр Сладков цинічно висловився про те, що рано чи пізно країна-агресор доб'ється примирення з Україною та Грузією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він дозволив собі заявити, що Росія, крім усього, зажадає від обох країн звіту про всі дії, вчинені за час військового протистояння. Нахабна промова "рупора Кремля" прозвучала в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Суть в тому, що все одно прийде мир. Доб'ємося! Треба буде сісти за стіл і дивитися один одному в очі. Хто що говорив, робив в бою", - сказав він.

Крім того, Сладков озвучив традиційний пропутінський міф про те, що Росію і країни, території яких вона окупувала, нібито хтось намагається навічно посварити. У зв'язку з цим пропагандист закликав країну-агресора діяти із обережністю під час "примирення" з постраждалими від її військових злочинів.

"Одна з тем - це спроба стравити назавжди. І в Україні на Донбасі, і тут (у Грузії. - Ред.). Тому потрібно бути акуратним, на мій погляд", - нахабно підсумував Сладков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сладков відзначився безглуздим фейком про "звірства" ЗСУ, заявивши, що українські військовослужбовці нібито постійно порушують обіцянки перед терористами "ДНР" і віроломно вбивають супротивників.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна в Грузіїросійська пропаганда
Місце
Росія
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Ker Secre
Ker Secre
Свинособаки так нічого і не засвоїли. Розумовий розвиток на рівні даунів. Безкарність бандита викликає у нього нахабність і впевненість що все "пракатіт". Не "пракатіт" на цей раз свинособаки.
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
в свете падения рубля...Да кто этот "Россия-1" смотрит!
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Бояра,мельдоний,параша24-скрепы не убить!
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