"Доб'ємо": в Росії анонсували нові бомбардування Сирії

Завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатії Московського гуманітарного університету Микола Платошкін заявив, що до 25 березня Росія повинна знову завдати авіаударів по сирійському місту Східна Гута (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про це він зазначив під час дискусії з лідером руху "Нова Росія" Микитою Ісаєвим в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, Ісаєв обурився політикою Росії щодо Сирії і заявив про те, що влада країни прийняла невиправдане рішення розміняти Україну на Сирію.

"У нас дуже слабкі позиції. Ми намагаємося виторгувати зараз Україну, і у нас дуже слабо виходить, розмінявши на Сирію. І що ми отримали після того, як спробували розміняти Сирію? Ми отримали звідти удар американських збройних сил по нашій коаліції разом з Асадом. А те, що зараз відбувається у світі? У Східній Гуті! Скільки вчора - десятки людей загинули?!" - сказав лідер "Нової Росії".

Однак, відповідаючи йому, Платошкін заявив, що ситуація в Сирії перебуває під повним контролем асадівської коаліції.

"80% Східної Гути - під контролем сирійської армії. Це чудово. На цьому тижні доб'ємо бандитів", - радісно зазначив він.

У свою чергу, Ісаєв вирішив продовжити дискусію і нагадав опоненту, що світова спільнота звинувачує Росію в солідаризації з Асадом з приводу хімічної зброї.

Але Платошкін вирішив відповісти на цю претензію в досить зухвалій манері, образивши, крім усього, сенатора США від Арізони Джона Маккейна.

"Хто (звинувачує. - Ред.)? Маккейн? Маккейн - дебіл, правильно?" - уїдливо підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", російський режисер Карен Шахназаров назвав війну в Сирії успіхом російської дипломатії.