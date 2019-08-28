До Землі мчить гігантський астероїд: названа дата зближення

До Землі летить гігантський астероїд, який максимально близько опиниться в суботу, 14 вересня.

Як повідомляють вчені NASA, діаметр цього астероїда 2000 QW7 становить 290-650 метрів.

Його розміри порівнюють із найбільшими хмарочосами світу, оскільки висота найвищої будівлі, хмарочоса Бурдж-Халіфа, який розташований в Дубаї – 828 метрів, а друга найвища будівля в світі, Шанхайська вежа має висоту 632 метри.

Астероїд наближається до Землі ТСН

Астероїд досягає швидкості 23 тисячі кілометрів за годину. При цьому вчені запевняють, що небезпеки для людства немає, оскільки 14 вересня він пролетить на відстані 5,3 мільйона кілометрів від планети Землі.

Астероїд наблизиться до Землі 14 вересня NASA

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зробили важливе важливе відкриття про життя за межами нашої Сонячної системи.

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