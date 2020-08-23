До Землі летить астероїд групи "Аполонів"

Напередодні президентських виборів у США, які заплановані на 3 листопада, до Землі наблизиться астероїд 2018 VP1 із групи "Аполонів".

Про це повідомив сайт Space Reference з посиланням на дані агентства NASA. Так, космічний об'єкт пролетить повз Землю 2 листопада на відстані близько 419 тисяч кілометрів (щоб подивитися зображення, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що, ймовірно, діаметр астероїда доволі маленький і дорівнює приблизно розміру автобуса. Об'єкт не вважається потенційно небезпечним, адже комп'ютерне моделювання не вказало на неминучу ймовірність майбутнього зіткнення із Землею.

Напередодні президентських виборів у США, які заплановані на 3 листопада, до Землі наблизиться астероїд spacereference.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, потенційно небезпечний астероїд 2009 PQ1 5 серпня максимально наблизився до Землі на відстань 13,2 млн км.