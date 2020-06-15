До України прибудуть військові з Канади: чим займатимуться

До України з Канади повертаються військові інструктори, чия місія була перервана через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Після прибуття до нашої країни канадські військові пройдуть 14-денний період ізоляції, передає National Post.

"Після переоцінки ситуації, зокрема аналізу заходів із охорони здоров'я та ризиків, пов'язаних із COVID-19, було ухвалено рішення розгорнути ще 90 учасників місії. Цей персонал буде розгорнуто в червні 2020 року, він пройде 14-денний період ізоляції після прибуття до України. Після завершення цього періоду ізоляції вони будуть готові відновити свою місію підтримки сил безпеки України", – розповіла прессекретарка Збройних сил Канади Лія Кемпбелл.

Канадські військові

Також вона додала, що 50 військових залишаться в Канаді та попрямують на навчання до України, "щойно дозволять умови".

Зазначимо, що через пандемію Канада втричі зменшила кількість військових в Україні в рамках операції UNIFIER. З 200 заявлених військовослужбовців залишилося лише 60.

Додамо, канадські військові навчають українських колег за п'ятьма напрямами: тактика малих груп і снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.

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