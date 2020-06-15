До України прибудуть військові з Канади: чим займатимуться

В Україну з Канади повертаються військові інструктори, чия місія була перервана через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Після прибуття в нашу країну канадські військові пройдуть 14-денний період ізоляції, передає National Post.

"Після переоцінки ситуації, в тому числі аналізу заходів з охорони здоров'я і ризиків, пов'язаних з COVID-19, було прийнято рішення розгорнути ще 90 учасників місії. Цей персонал буде розгорнуто в червні 2020 року, він пройде 14-денний період ізоляції після прибуття в Україна. По завершенні цього періоду ізоляції вони будуть готові відновити свою місію підтримки сил безпеки України", – розповіла прессекретарка Збройних сил Канади Лія Кемпбелл.

Канадські військові

Також вона додала, що 50 військових залишаться в Канаді і попрямують на навчання в Україну, "як тільки дозволять умови".

Відзначимо, що через пандемію Канада в три рази зменшила кількість військових в Україні в рамках операції UNIFIER. З 200 заявлених військовослужбовців залишилося лише 60.

Додамо, канадські військові навчають українських колег за п'ятьма напрямками підготовки: тактика малих груп і снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина і логістика.

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